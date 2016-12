Un loc în care v-ați putea petrece sfârșitul de săptămână! Camerele de gheață ale hotelului de la Balea Lac imită filme de succes precum Star Wars sau Hobbit.

Cei pe care nu-i sperie frigul, dimpotriva, petrec un Crăciun cu totul special, la peste 2000 de metri altitudine. Vremea este minunată la Bâlea Lac, iar hotelul de gheață s-a umplut de oaspeți. În acest an, cele 14 camere te duc cu gândul la filme celebre.

Camerele s-au dorit un omagiu adus unor pelicule celebre ca „Star Wars”, „The Hobbit”, „Passion of Christ”, „Harry Potter”, „Gladiator” sau „Dracula„.

Nu a fost uitat insa nici vestitul serial romanesc „Toate panzele sus!”

Trei prieteni din Arad nu au rezistat, de pilda, să nu intre în pielea personajelor din Titanic.

Hotelul din acest an a fost construit in timp record, in doar 3 saptamani, de 25 de muncitori mureseni. Sutele de caramizi de gheata au fost taiate si extrase din lacul Balea. Apoi au fost fixate si lipite cu zapada amestecata cu apa. Gerul napraznic a desavarsit lucrarea. Daca va incumetati sa dormiti intr-un astfel de loc trebuie sa stiti ca veti avea la dispozitie saci de dormit, iar paturile de gheata sunt prevazute cu un strat izolator. Temperatura in interior oscileaza intre -2 şi +2 grade Celsius.

O singura noapte de cazare însă, aici, costă 400 de lei!

(Jurnal)