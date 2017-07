Un fost câştigător al UEFA Champions League a semnat pe două sezoane cu Astra

Astra Giurgiu a ajuns la un acord cu Anthony Le Tallec. Atacantul francez în vârstă de 32 de ani a semnat un contract pe două sezoane cu fosta campioană a României, informează site-ul oficial al Astrei.

„Clubul nostru l-a transferat pe atacantul francez Anthony Le Tallec, un nume important în fotbalul european – fost internaţional de tineret francez şi jucător al echipei engleze Liverpool! Acesta a semnat un contract valabil pentru următoarele două sezoane, cu opţiune de prelungire pentru încă unul şi se va alătura lotului pregătit de Edward Iordănescu. Bun venit, Anthony Le Tallec, şi la cât mai multe reuşite în tricoul echipei noastre!”, se arată în comunicatul postat de oficialii Astrei pe site-ul oficial.

Le Tallec şi-a făcut junioratul la Le Havre, iar în perioada 2001-2008 a făcut parte din lotul lui Liverpool. A jucat doar 17 meciuri pentru gruparea engleză, fiind împrumutat în mai multe rânduri. A făcut parte însă din lotul echipei alături de care Rafa Benitez câştiga finala de poveste cu AC Milan din 2005 şi are trecut trofeul UEFA Champions League în palmares. Le Tallec a fost împrumutat de Liverpool la Le Havre, Saint-Etienne, Sunderland, Sochaux şi Le Mans. Le Mans l-a cumpărat definitiv în 2008 şi a jucat pentru gruparea franceză până în 2010. A trecut apoi pe la Auxerre, Valenciennes şi Atromitos (Grecia). Le Tallec are 6 selecţii şi trei goluri pentru naţionala Under 17 a Franţei şi 4 selecţii şi 5 goluri pentru reprezentativa Under 21.

