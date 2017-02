Un elev de 17 ani este singurul voluntar giurgiuvean al ISU Giurgiu!

Emilian Mihai Loloiu este elev la Colegiul Naţional „Ion Maiorescu”, în clasa a XI-a G şi, de mai bine de jumătate de an, este şi voluntar în cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vlaşca” al Judeţului Giurgiu. L-am găsit alături de „colegii” săi, la sediul Detaşamentului Giurgiu, unde i se „predau” lecţii de prim-ajutor şi de baze ale muncii de pompier.

„De mic mi-a plăcut munca de pompier, am visat chiar la aşa ceva. Dar, cum pentru mine fizica nu este o materie favorită, din păcate nu cred că voi reuşi să merg la Şcoala de subofiţeri de pompieri. Aşa că, în momentul în care am aflat, de pe internet, despre acest proiect de vo-luntariat, nu am stat foarte mult pe gânduri şi m-am înscris. Îmi place colectivul de aici, am fost primit foarte bine, toată lumea vrea să mă înveţe câte ceva”, declara, pentru „Jurnal Giurgiuvean”, tânărul voluntar.

Primul lucru pe care l-a învăţat au fost tipurile de maşini de intervenţie, iar cursurile de prim-ajutor le consideră un adevărat câştig în primul rând pentru cultura lui generală.

„Emilian este un copil deschis, care prinde extrem de repede ce îl învăţăm noi. Nu poate merge la intervenţiile propriu-zise, fiind încă minor, dar poate merge, alături de echipajele noastre, la exerciţiile pe care noi le derulăm, lunar, în teren. El este singurul care a rezistat din prima etapă de înscrieri ale volunta-rilor, de anul trecut. Am mai avut doi, un băiat care, între timp, s-a angajat, şi o fată care, studentă la medicină fiind, în Constanţa, a spus că nu are timp. În schimb, cu Emilian lucrăm foarte bine, ne pliem şi noi, şi el, programul, astfel încât să fie bine pentru toată lumea”, a precizat şi locotenentul Bogdan Cioacă, cel care se ocupă de programul de voluntariat din cadrul ISU Giurgiu.

În această perioadă, se derulează o nouă etapă de recrutare de voluntari ISU, peste zece persoane anunţându-şi intenţia de a veni să îi sprijine pe pompierii giurgiuveni. Pentru meritul de a fi îndrăznit şi chiar pentru că a reuşit să facă ceea ce alţii nici măcar nu au gândit vreodată, pentru disponibilitatea sa de a salva semeni aflaţi în situaţii dispe-rate, publicaţia noastră îi oferă elevului Mihai Loloiu, titlul de Omul Săptămânii!

