Trei traficanți de minori , din comuna Vedea au fost prinși de către polițiștii giurgiuveni. Ce pățeau fetele care refuzau să se prostitueze…

Poliţişti din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti – Serviciul de Combatere a Criminalităţii Organizate Giurgiu, sub coordonarea procurorului din cadrul D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Giurgiu, au documentat activitatea infracţională lui C. V., de 52 ani, I. G., de 49 ani, și V. F. de 16 ani, toți din comuna Vedea, județul Giurgiu, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de trafic de minori.

Astfel, în perioada 2015-2017, cei trei, au racolat două minore cu vârsta de 17 ani, respectiv 13 ani, le-au cazat și exploatat sexual prin obligarea la practicarea prostituției, folosind acte de violenţă şi ameninţare.

Minorele erau obligate să se prostitueze cu mai mulți bărbați (clienți), banii sau bunurile rezultate în urma practicării prostituției, fiind însușite de către aceștia.

În cazul în care minorele refuzau să întrețină relații sexuale cu clienții, suspecții, cunoscuți ca persoane extrem de violente, supuneau minorele la violențe fizice și verbale de genul amenințărilor cu moartea, bătăi cu lanțul, cu biciul sau alte obiecte contondente.

La data de 5 iulie, poliţiştii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Giurgiu, cu sprijinul polițiștilor din cadrul I.P.J. Giurgiu și jandarmi au efectuat 4 percheziții domiciliare, în urma cărora 10 persoane au fost conduse la audieri.

V., și V. F., au fost reținuți, fiind prezentați la data de 6 iulie la Tribunalul Giurgiu cu propunere de arestare preventivă.