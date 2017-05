Trecerea la nivel cu calea ferată din strada Gloriei, devenită coşmarul conducătorilor auto, se află la Regionala CFR, abia în stadiul de proiect!?

De ani buni trecerea peste calea ferată din strada Gloriei, linie ferată ce face legătura între Gara Giurgiu oraş şi Gara Giurgiu Nord creează mari probleme atât transportatorilor cât mai ales conducătorilor auto aflaţi în trecere prin această zonă. În urma unor sesizări primite atât on line cât şi prin telefon despre starea dezastruoasă a acestei porţiuni de drum, ne-am hotărât să purtăm o discuţie cu cel care se ocupă de întreţinerea terasamentelor de cale ferată pe raza Municipiului Giurgiu. Asta după ce ne adresasem directorului DADPP Giurgiu, Sorin Ruse care ne-a explicat cât se poate de limpede că dacă ar fi fost după Direcţia pe care o conduce, lucrarea ar fi fost a doua zi reabilitată. Din păcate trecerea cu calea ferată aparţine societăţii CFR, iar Legea interzice orice lucrare de reabilitare a oricărei porţiuni de drum.

În caz contrar executantului i se întocmeşte un dosar penal. Adică, dacă ”propritarul” bucăţii de carosabil vrea să-ţi rupi maşina, ţi-o rupi, că legea nu-ţi permite să repari strada pe banii tăi! Lege frate, nu glumă! Şi uite aşa am ajuns în staţia Gara-Oraş, unde, prin amabilitatea impegatului de mişcare, am reuşit să aflăm numărul de telefon al celui ce urma să ne informeze asupra eventualelor proiecte de reabilitare a acestei porţiuni de carosabil, domnul inginer Gabriel Jurevski, care ne-a declarat: “O să fie curând… N-o să mai dureze mult!” Omul ne-a precizat că în legătură cu această porţiune ce creează mari probleme, la un moment dat s-a vorbit de o amenajare care să lege această stradă de şoseaua de centură a oraşului. S-a vorbit să se schimbe şi tipul de dale de trecere. Dar ştiţi cum sunt proiectele… durează.

Se fac licitaţii; până atunci cârpim cu ce avem la ora actuală… Întrebat dacă reamenajarea acestei porţiuni de carosabil ar putea fi gata până la sfârşitul acestui an, interlocutorul nostru ne-a răspuns sec: Poate mai devreme! Inginerul Jurevski ne mai spunea că şi ei au primit mai multe sesizări pe această temă, atât din partea transportatorilor cât şi din partea CFR Giurgiu. “Noi, în primul rând, avem nevoie de refacerea trecerii respective, pentru că pot apare diverse probleme, pe lângă cele legate de circulaţia auto…

În prezent ce vă pot spune este că reabilitarea trecerii prin acest loc se află în faza de proiect.” Întrebat care este funcţia pe care o îndeplineşte în cadrul Societăţii CFR Giurgiu, Gabriel Jurevski a devenit dintr-odată încordat, spunându-ne pe un ton temător că toată discuţia cu noi a fost pur amicală şi că pentru un punct de vedere oficial ar trebui să luăm legătura cu ofiţerul de presă al Centralei CFR Bucureşti. Zis şi făcut, însă inutil l-am căutat la cele câteva telefoane fixe indicate pe site-ul Societăţii CFR, căci la fiecare apel nu ne-au răspuns decât nişte roboţi indiferenţi, confuzi şi impersonali.

În consecinţă pentru obţinerea unui răspuns rapid, nu avem decât o singură variantă, să ne adresăm direct Ministrului Transporturilor, explicându-i că l-am deranjat deoarece – în relaţia cu publicul – la Societatea CFR funcţionează dictonul: până la Dumnezeu te mănâncă sfinţii!

Miserupismul instalat în activitatea celor ce, de o groază de ani nu au catadicsit să toarne câţiva saci cu ciment, schimbând nişte dale, pentru ca maşinile să nu mai scrâşnească înfiorător la trecerea peste nivelul cu calea ferată de pe strada Gloriei din Municipiul Giurgiu, ne-ar îndreptăţi să solicităm domnului ministru Răzvan Cuc, în numele cetăţenilor acestui oraş, să-i ”tragă” – pe cei răspunzători de acest imobilism devastator – pe linia de triaj!

Aşteptăm urgent punctul de vedere al celor de la Centru (Regionala CFR Bucureşti), cărora le-am trimis deja o petiţie on line. Adică am tras ”semnalul de alarmă”!

(Florian TINCU)