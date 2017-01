Toma Petcu: ”Am observat o proastă pregătire a perioadei de iarnă de către fostul guvern; am dispus verificări…!”

Ministrul Energiei, Toma Petcu, a declarat joi că a observat, în ultimul interval de timp, o proastă pregătire a perioadei de iarnă realizată de fostul guvern, precizând că a cerut Corpului de control să facă verificări în acest sens la complexele energetice Hunedoara şi Oltenia, precum şi la Ministerul Energiei.

Am observat în acest timp o proastă pregătire în prealabil a perioadei de iarnă de către fostul guvern. În primul rând, stocurile de cărbune la centralele termoelectrice. Aici m-aş referi la CE Oltenia, unde avem la ora actuală 357.000 de tone. Cu un consum zilnic pe vârf orar de 80.000 de tone, ne-ar asigura o durată de funcţionare doar pentru patru zile. La CE Hunedoara avem la ora actuală în stocuri 30.000 de tone. Cu un consum zilnic de 6.100 de tone pe zi, asta înseamnă o funcţionare de maxim patru zile, a declarat Petcu, la începutul şedinţei de Guvern.

El a precizat că a solicitat verificări referitoare la modul de pregătire a perioadei de iarnă din perspectiva aprovizionării cu energie: Pentru a stabili cum s-a ajuns la situaţia de a fi tot timpul la limita stocului de cărbune, riscând chiar oprirea lor de multe ori, am dispus Corpului de control verificarea modului de pregătire a perioadei de iarnă în cele două complexe şi în Ministerul Energiei, a adăugat ministrul.

Potrivit acestuia, în perioada următoare vor fi elaborate proceduri ‘foarte clare şi bine stabilite’. ‘Aceste proceduri, din păcate, nu au fost făcute în guvernarea anterioară, punându-ne acum într-o situaţie limită, pe care doar cu experienţa celor din sistem am reuşit s-o trecem’, a susţinut demnitarul.

În ceea ce priveşte stocurile de gaz, el a arătat că în depozitele Romgaz se află la ora actuală 1.000.450.000 de metri cubi.