Talciocul local a fost legalizat!

Unul dintre punctele Ordinii de zi a ultimei şedinţei de Consiliu Local, desfăşurate la finele săptămânii trecute, a fost cel care a luat în dezbatere , înfiinţarea unui talcioc, ce funcţionează în prezent ca piaţă de vechituri. Consilierul Alexandru Vladu a menţionat necesitatea ca acest obiectiv să intre în legalitate. El a solicitat pe lângă forma legală sub care talciocul va trebui să funcţioneze pe cei 2000 de metri pătraţi alocaţi, în Parcul Tineretului (adiacent Hotel Steaua Dunării) şi monitorizarea lui de către Administraţia Domeniului Public şi Privat (ADPP) Giurgiu. Vladu a precizat şi faptul că în continuarea acestui talcioc se va înfiinţa şi un târg de maşini, ce a constituit la rândul său, un alt punct de pe Ordinea de zi a aceleiaşi şedinţe. El a precizat că Târgul auto, tot în mărime de 2000 de metri, de data aceasta va impune o strictă supraveghere de către aceeaşi societate, ţinând cont de faptul că activitatea lui este non stop (24 de ore din 24), iar paza autoturismelor creează o serie de responsabilităţi cât şi asigurarea de condiţii deosebite de securitate. Târgul auto va fi plasat în parcarea Parcului Tineretului, vis-a-vis de Hotel Steaua Dunării. Preţul găzduirii va fi de 2 lei/ zi/maşină şi de 50 lei/ lună în regim de abonament. Consilierul Alexandru Vladu, îndoindu-se de capacitatea ADPP-ului de a acoperi toate cheltuielile târgului auto, a solicitat ca, la sfârşitul acestui an ADPP să vină în faţa Consiliului local cu o situaţie financiară, pentru ca în cazul unui eventual deficit să se găsească soluţiile de acoperire a acestora.

Nicolae Barbu a precizat însă că în urma unor estimări ale personalului din administraţia locală, s-a ajuns la concluzia că nu se va ajunge la o astfel de situaţie. Primul edil a mai spus că este nevoie mai întâi de aprobarea acestui proiect şi de abia pe urmă se va trece la realizarea regulamentului de funcţionare a târgului. Alexandru Vladu a amintit totodată că pe şoseaua Bălănoaiei o persoană particulară se laudă cu lucrările de amenajare ale unui alt spaţiu destinat aceleiaşi activităţi: târg auto.

Primarul Nicolae Barbu a menţionat faptul că deocamdată persoana nu a făcut nicio solicitare Primăriei Giurgiu, în acest sens şi că în consecinţă amenajarea de care se aminteşte nu este autorizată.

