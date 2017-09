SURPRIZĂ! Ministrul Justiției, Adrian Țuțuianu, a anunțat pe un post de televiziune că și-a depus demisia!

Presiunea la care sunt supuși membrii Guvernului pare să facă primele victime. Astfel, ministrul Apărării, Adrian Tuțuianu a declarat în direct la Antena 3, că și-a depus demisia pentru lipsa de comunicare de care a fost acuzat de către premierul Mihai Tudose.

„Nu există probleme financiară, ci sunt chestiuni tehnice, care sunt generate de dispozițiile legale, articolul 18, aliniatul 4 din legea responsabilității fiscale-bugetare. Acest aspect nu ne-a permis să transferăm bani din cheltuielile de personal din trimestru 4 în trimestrul 3 și să rezolvăm la data de 15 septembrie toate problemele care țin de salarii”, a declarat ministrul Apărării.

„Mi-am depus demisia pentru lipsa de comunicare. Am recunoscut în fața premierului că am greșit față de el că nu i-am comunicat și nu am comunicat cu presa din lipsă din timp. I-am spus că îmi asum greșeala. Mi-a spus că această decizie o ia el. Am lăsat demisia pe masă”, a completat Țuțuianu, conform acelorași surse.



(Jurnal)