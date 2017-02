Suntem pe ultimele locuri pe ţară în privinţa consumatorilor de stupefiante

Deşi statisticile oficiale în materie nu sunt o oglindire clară a realităţii, putem fi, oarecum, mândri: judeţul nostru se află, cu doar 22 de cazuri raportate oficial, pe unul dintre ultimele locuri din România în materie de consumatori de stupefiante.

Comisar şef Marian Gogoneaţă, şeful Centrului Judeţean de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Giurgiu (CJPECA) preciza, pentru „Jurnal Giurgiuvean”, că în cursul anului 2016 au fost apelaţi pentru sprijin în şase solicitări de evaluare, trimise de DIICOT, au primit 12 fişe întocmite la serviciul de urgenţă al Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu şi au primit şi patru solicitări din partea persoanelor fizice. Aproape toţi cei 22 de aflaţi în evidenţele Centrului provin din mediul urban şi, culmea, din familii destul de bune.

„Suntem conştienţi că nu acesta este numărul real al consumatorilor din Giurgiu. Dar, din păcate, nu noi suntem cei care trebuie să mergem să constatăm, la o petrecere, dacă tinerii (marea lor majoritate minori) adunaţi acolo consumă sau nu substanţe interzise. Noi nu putem decât să facem munca de prevenţie”, declara Marian Gogoneaţă.

Cel mai tânăr apelant la serviciile de consiliere ale Centrului are 22 de ani, iar consumatorii înregistraţi sunt utilizatori de canabis, haşiş şi NSP (noi substanţe psihoactive – fostele etnobotanice).

Despre motivele care duc la transformarea unui tânăr în consumator de droguri, şeful CJPECA spunea că, de fapt, vorbim despre un concurs de factori: nivelul de instruire al părinţilor, de multe ori, unul precar (chiar dacă puterea financiară este una peste medie), absenţa părintelui din viaţa copilului, în special în perioadele critice, anturajul şi curiozitatea. Cât despre faptul că mulţi părinţi refuză să accepte ideea că adolescentul este consumator de droguri, acest aspect se datorează unei temeri – nejustificate – că s-ar putea afla în comunitate de problema din familia respectivă.

„În acest moment, personalul pe care îl are centrul este sub ceea ce ar fi fost necesar. Facem demersuri pentru angajarea unui medic generalist şi a unui psiholog, astfel că vom avea măcar echipa terapeutică de început. Am avut, şi anul trecut, organizat concurs pentru angajarea unui medic, la care s-au înscris două persoane dar, în final…nu s-a mai prezentat nimeni!”, a mai precizat, pentru „Jurnal Giurgiuvean”, Marian Gogoneaţă.

(Oana Călin)