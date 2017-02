Strada a câștigat ! Sorin Grindeanu a anunțat că mâine va face de urgență o ședință de guvern pentru abrogarea OUG! Cum a explicat premierul această decizie…

OUG de modificare a codurilor penale va fi abrogata, a anuntat cu doar câteva moment în urmă , premierul Sorin Grindeanu.

El a precizat ca va demara o consultare cu partidele pornind de la forma actuala a ordonantei, exceptand pragul de 200.000 de lei prevazut la abuzul in serviciu.

Nu vreau sa dezbinam Romania. Romania nu poate fi rupta in doua. Romania, in acest moment, prin ce se intampla, pare rupta in doua, e ultima mea dorinta sa se ajunga la asa ceva

In acelasi timp vreau sa va spun ca tot ce inseamna deciziile pe care CCR le-a luat in timp si nu au fost puse in practica e normal ca in cel mai scurt tmp sa-si gaseasca transpunerea n cadrul legal. Pe de alta parte, dincolo de mitinguri – am vazut pozitile oamenilor, unele argumentate, altele nu, ideea e ca s-a creat un clivaj in societate. Pe de alta parte, membrii nostri ne indeamna sa continuam. Va anunt ca am luat cateva decizii

Maine vom face de urgenta o sedinta de guvern pentru abrogarea OUG”, a mai spus Sorin Grindeanu.

(Jurnal)