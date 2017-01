Stat mafiot?! Laura Codruța Kovesi susține că sunt inculpați care-și permit să plătească firme pentru a-i intimida și hărțui pe procurori și judecători

Într-un recent interviu Laura Codruța Kovesi spunea: „(…)am observat un atac sistematic din partea mai multor persoane trimise în judecată de DNA, cercetate de DNA, inculpati din dosarele noastre sau persoane care sustin aceste persoane si care, în mod sistematic, au atacat institutia, au atacat procurorii de caz, au atacat sistemul judiciar în ansamblu. Deci, asistăm la un asalt asupra justiției care are drept scop destabilizarea, decredibilizarea, intimidarea sau hărțuirea magistraților.”

Întrebată dacă s-a gândit în ultima perioada la demisie, Kovesi spunea: (…) Nu am de ce sa îmi dau demisia că am deranjat inculpați.”

Așa, pentru cine intereseaza, poate sa faca un calcul foarte sumar cu averile pe care le au cativa dintre inculpatii investigati de DNA în ultimii doi ani. O sa vedeti ce suma colosala se aduna. Inculpati care-si permit sa plateasca firme pentru intimidare, pentru hartuire, sa plateasca firme pentru lobby ca sa se emita tot felul de rapoarte si de presiuni publice asupra procurorilor si judecatorilor, asupra sistemului judiciar. Aceste atacuri nu vizeaza doar DNA sau persoana mea sau procurori din DNA, vizeaza tot sistemul judiciar. Pai, când faci afirmatii neadevarate ca un dosar este fabricat, în conditiile în care un dosar este judecat de instante diferite, în componente diferite, de judecatori de la diferite nivele ale instantelor de judecata, vorbim despre o presiune asupra întregului sistem judiciar. Cine are interes să destabilizeze sistemul judiciar? Cine are interes să decredibilizeze sistemul judiciar? În ultima perioadă, nu s-a mai vorbit despre termenele de judecată, despre anumite dosare care au fost făcute. Tot ce spun inculpatii este luat câteodata cu titlu de adevăr. Noi nu putem sa iesim să comentam acuzatiile care ni se aduc în spatiul public de persoane pe care le cercetăm. Noi putem să dăm replică doar în dosare, prin probele pe care le administrăm, prin răspunsurile la exceptiile și cererile pe care acestia le invocă, la solicitările pe care judecătorii ni le trimit”, mai spunea Laura Codruța Kovesi.

(Jurnal)