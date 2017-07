Social Media şi Jocurile online

Platformele de social media sunt nelipsite in lumea divertismentului online, trecand astfel de la rolul de comunicare catre zona de distractie. Pe dispozitive clasice sau pe gadgeturi ce permit mobilitate, website-urile de profil si aplicatiile dedicate sunt tot mai populare. Pasionatii de jocuri online gasesc in social media informatii, parteneri de joc, au acces direct la noutati din lumea divertismentului de profil.

Mai mult decat atat, exista pe Facebook numeroase comunitati, de la pagini de tip „fan club”, la grupuri de discutii, inclusiv grupuri secrete. Cea mai multa pasiune si cea mai multa activitate apare in zona de jocuri de noroc online, de exemplu pariuri sportive, poker online sau ruleta online. Adrenalina atinge cote maxime pe aceste nise, jocurile sunt duse la un alt nivel – dincolo de placere, vorbim despre bani, cu riscuri si potentiale castiguri asociate. Astfel, efervescenta este mult mai ampla in social media pe sectorul de jocuri de noroc online.

Exista atat pagini oficiale ale unor branduri sau alte anumitor evenimente, cat si pagini create de pasionatii de jocuri, cei care socializeaza de placere, dar si „din interes”, cautand sa profite de schimbul de experiente. Mai putin la poker si casino online si mai mult la pariuri sportive exista comunitati cu sfaturi concrete, punctuale, legate de anumite evenimente. In orice caz, informatiile sunt demne de a fi impartasite online – de exemplu noutatile cu privire la campanii promotionale, dar si „secretele” prin care anumite elemente pot fi speculate in beneficiul jucatorilor.

Social media, prin definitie, faciliteaza comunicarea intre utilizatorii de internet, dar si crearea, dezvoltarea si distribuirea de continut util pentru anumite tipuri de profile de utilizatori. Astfel, notiunea de „share” este la ordinea zilei si reprezinta mecanismul prin care informatia este transmisa de la o persoana catre grupul sau de prieteni.

Referindu-ne strict la jocurile de noroc online, se poate spune ca este cel mai dinamic sector de divertisment de acest gen, in mod direct legat de tot ceea ce ofera comunicarea moderna. Social media constituie practic o suma de instrumente utile pentru pasionatii de jocuri de noroc, care isi contureaza mai bine comunitatea celor cu aceleasi preferinte, orientandu-se in acelasi timp spre divertisment de calitate maxima si potentiale castiguri cat mai insemnate.

Social media inseamna, pentru cele mai multe persoane, Facebook, twitter, Instagram si Google+. Insa exista multe alte retele specializate, website-urile de tip blog (jurnale online ale unor utilizatori, de obicei cu o anumita tematica). De asemenea, sa nu uitam de partea de continut video (YouTube), in prezent atat de utilizata si pe dispozitivele mobile, in urma dezvoltarii tehnologiei smartphone-urilor si mai ales in urma scaderilor masive de preturi la consumul de date mobile.