ȘOCANT! Un taximetrist giurgiuvean a cerut banii pe o cursă pe care n-a efectuat-o!

Că grădina lui Dumnezeu e mare, nu mai miră pe nimeni, și nu mai este o noutate! Dar ce specimene o populează, ei, bine, acesta e un motiv de mirare!

Un mesaj primit la redacție ne-a făcut să rămânem fără cuvinte, preț de câteva minute! O giurgiuveancă, ce a dorit, totuși, să își păstreze anonimatul, s-a confruntat cu o situație ieșită din comun: a fost pusă să plătească o cursă a unui taximetrist, cursă de care, de fapt, nu beneficiase.

„Acum câteva zile, am avut nevoie să apelez la un taximetru cu tarif fix…acei „doi lei”, cum sunt denumiți prin oraș”, ne-a povestit giurgiuveanca păgubită pe care o vom numi simplu, pentru a-i păstra anonimatul, E.

„Când am coborât, am avut surpriza să constat că nu mai aveam telefonul mobil în buzunar. Îl scăpasem pe bancheta din spate a mașinii. Norocul meu a fost că am reținut numărul de înmatriculare al mașinii, asemănător cu al unor amici…Am apelat, imediat, la alți taximetriști din stația unde am coborât, rugându-i să ia cumva legătura cu acel coleg al dumnealor. Om de bună credință, un șofer mi-a spus că îl cunoaște, și, mai mult, l-a și sunat, oferindu-se să mă ducă dumnealui până în locul în care se afla taximetristul cu pricina. Doar că domnul acela a spus că vine dumnealui să îmi returneze telefonul, și chiar a ajuns, în mai puțin de trei minute. Mă pregătisem, sincer, să îi ofer o mică sumă de bani pentru deranjul dumnealui, dar, nu mică mi-a fost mirarea când domnul respectiv mi-a spus, scurt: „Îmi datorați zece lei, pentru cursă!”…I-am dat banii, dar cred că nu voi mai urca vreodată în mașina sa!”, a încheiat, scurt, doamna E.

Cele relatate ne fac să credem că, în acest moment, prin oraș circulă mulți așa-ziși taximetriști care, de cele mai multe ori profitând de disperarea unui client (fie că trebuie să ajungă repede într-un punct al orașului, fie că își uită, fără să vrea, vreun obiect în mașina dumnealor), aruncă pe „piață” tarife exorbitante, sume pe care le încasează fără casă de marcat, de cele mai multe ori. Ne întrebăm, în asemenea circumstanțe, cum se face că alți membri ai „tagmei” amintite nu se revoltă împotriva unor indivizi de teapa celui despre care ne-a povestit giurgiuveanca noastră…

O.C.

Notă: Pentru a nu face rău cuiva, am preferat să ținem secrete identitatea atât a păgubitei, cât și a taximetristului. Dar, cu prima ocazie cu care vom afla că acesta din urmă a „călcat (din nou) pe bec”, îi vom dezvălui identitatea.