Se tot anunță „marele cutremur”. Știu giurgiuvenii care sunt clădirile cu risc seismic în municipiu?

Încă din 1994, în România există o Ordonanță de Guvern nr. 20, cu privire la expertizarea imobilelor pentru punerea în siguranță a fondului imobiliar. De atunci, aceasta a suferit o serie de modificări, ba, mai mult, de unii nici nu a fost luată în seamă. Numai că cele două cutremure relativ majore, de peste 5 grade pe scara Richter, resimțite și la Giurgiu în numai trei luni de zile, anul trecut, (primul în septembrie, al doilea în luna decembrie), i-au făcut pe locuitorii municipiului să își pună o serie de întrebări cu privire la siguranța pe care le-o oferă locuințele proprietate personală.

Este bine de știut că, dacă la început, prin această ordonanță, statul asigura suport bugetar doar penrtu expertiza tehnică, acum acest lucru este asigurat inclusiv pentru proiectarea propriu-zisă. Mai mult, dacă proprietarii de locuințe încadrate în risc seismic se decid să își consolideze locuințele, sunt scutiți timp de zece ani de la plata impozitului pe clădire.

Ulterior ordonanței din 1994, în 2015, a fost elaborată și aprobată Legea 282 prin care statul subvenționează lucrările de consolidare, prin facilitarea unor credite cu subvenție pentru proprietari, și, așa cum am precizat, care legiferează scutirea de zece ani de plata impozitului.

Pentru a beneficia de acești bani, spunea directorul Direcției Patrimoniu din Primăria Giurgiu, Cristi Trăistaru, cetățenii trebuie să parcurgă trei etape, conform legii: mai întâi, să realizeze expertiza tehnică, ce se poate face numai de către experți avizați de Ministerul Lucrărilor Publice. Numai că aici intervine o mică problemă: dacă în 1994 existau cinci asemenea experți la nivel național, între timp aceștia s-au…împuținat! Doar două asemenea persoane mai au calitatea de expert avizat de ministerul în cauză, la nivel național!

După ce se primește expertiza (și încadrarea într-o categorie de risc seismic), urmează cele două etape propriu-zise ale consolidării: proiectarea și execuția.

„La nivelul municipiului nostru, în timp, am tot înaintat liste cu imobile pe care le consideram un pericol în caz de seism, dar, din păcate, niciun imobil particular nu este cuprins pe aceste liste, din simplul motiv că nu am avut solicitări din partea persoanelor fizice. Identificate în municipiu sunt 31 de imobile, dar șase necesită intervenție imediată”,a mai precizat Cristi Trăistaru.

Cele șase imobile pentru care s-a solicitat expertizarea, de către municipalitate, sunt situate pe strada Gării numerele 75, 99 și 101, pe strada Ștefan cel Mare nr. 1 (fostul restaurant Meteor), strada Vasile Alecsandri nr.2 (fosta cofetărie Lira) și strada Mihail Sadoveanu nr. 7 (fostul cuptor de pâine). Dintre cele șase, „veterana” de vârstă este clădirea de pe strada Vasile Alecsandri, construită în 1822 (acum aproape două secole!!), și cea mai „tânără” este cea de pe Mihail Sadoveanu, construită cu aproape un secol în urmă, în 1925.

Cât privește situația blocurilor de locuit, niciun asemenea imobil nu a intrat – în nicio etapă – în programul de consolidare menționat. Pentru a beneficia de acest lucru, asociațiile de proprietari trebuie să convoace Adunarea Generală a proprietarilor, în care absolut toți proprietarii să fie de acord cu lucrările și cu etapele de parcurs pentru consolidare.

„Singurele costuri pe care, propriu-zis, le vor suporta proprietarii, sunt cele legate de lucrările propriu-zise de consolidare. Dar vor avea facilitatea de a nu mai plăti, timp de zece ani, impozitul pe clădire, dar, totodată, vor fi și obligați să nu înstrăineze,în cei doi ani, imobilul”, a mai declarat directorul Direcției Patrimoniu.

Cât privește factorii ce pot influența încadrarea unei clădiri într-un anumit grad de risc seismic, reprezentantul Primăriei mai spunea că, din cele discutate până în prezent cu experții, nu apa de la subsolul blocurilor ar fi factorul principal de deteriorare a calității construcției, ci lucrările executate la interior (în special în apartamente) fără niciun fel de autorizații.

În condițiile date, la acest moment nu se știe cu exactitate care este harta de risc seismic a municipiului, acest lucru fiind posibil de realizat doar în momentul în care se vor efectua expertize la nivelul tuturor clădirilor.