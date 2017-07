Se apropie Apocalipsa sau sunt simple coincidențe? Ce spune Biblia? Ce spun oamenii de știință? SEMNELE SUNT CLARE!!

Trăim o vară de neuitat, dar în sensul rău al cuvântului. Unii s-au și apucat să declare că e semn de APOCALIPSĂ …

Sudul Franței este mistuit de incendii cumplite. Focurile au devorat păduri din regiunea Provence si de pe insula Corsica, si se indreapta amenintator spre statiunile Saint Tropez si Nisa.

Italia este si ea afectată de seceta prelungită. Situatia l-a determinat pe Papa Francisc sa ceara închiderea fantanilor de la Vatican pentru a evita risipa de apă.

Focurile, unele dintre cele mai violente din câte îsi amintesc localnicii au mistuit zone întinse de pădure.

Insula Corsica, orasul Carros, aflat aproape de Nisa si statiunea Saint Topez sunt în pericol. În Croix Valmer, o padure este mistuita de flacari sub privirile turistilor aflati la plajă.

În Carros, la nord de Nisa, incendiul a mistuit o casă, câteva masini si un depozit, iar autoritatile au evacuat persoanele aflate în zonele de risc.

În insula Corsica, infernul s-a întins pe 900 de hectare. Peste 2000 de pompieri, ajutati de 19 avioane încearca din rasputeri să stinga flacarile.

Și în Italia, situatia este extrem de gravă. Țara trece printr-o perioada de secetă prelungită, iar Papa Francisc a decis ca toate fântânile de la Vatican, inclusiv cele din Piața Sf. Petru, să fie închise, pentru a nu risipi apa. Niciun strop de apă nu va mai curge așadar la cele 100 de fântâni de la Vatican, inclusiv cele din faimoasele sale grădini.

Autoritățile italiene spun că această vară este una dintre cele mai secetoase din ultimii 60 de ani. Situația este atât de dramatică, încât autoritățile din Roma vor să raționalizeze apa.

La Istanbul apele ploilor căzute au avut un debit atât de mare încât a făcut ca locuitorii să ajungă să înoate pe străzi! Furtuna a a fost atât de violent încât a ras totul în cale, dărâmând chiar și zidurile unor clădiri mai vechi.

La Lisabona zonele verzi din jurul orașului au ars și ele în flăcări aprinzând și o serie de imobile ale cetățenilor de acolo. Autoritățile au apelat la piscinele proprietarilor din zonă pentru a putea alimenta mașinile de pompieri.

Nici România nu a fost ferită de condiții metorologice stranii, nemaiîntâlnite până acum…

Și toate acestea vin după un șir de atentate petrecute în toată lumea , soldate cu sute de victime…Cu câteva ore în urmă, astăzi 30 iulie, un atac armat în Germania a făcut o grămadă de victime.

Cutremure devastatoare în zone diferite ale pământului, tot mai multe și cu intensități tot mai mari…

Unii se întreabă de pe acum: să fie oare toate astea semnele unei viitoare Apocalipse. Din fericire deocamdată niciun profet autodeclarat nu a încercat să speculeze aceste evenimente dramatice pentru a sădi panica.

Deja statele lumii orgenizează tot felul de sumit-uri în care vorbesc tot mai des despre măsuri urgente ce trebuie luate la nivel planetar pentru contracararea încălzirii globale…

Și colac peste pupăză suntem anunțați că Asteroidul DA14 va trece pe lângă Pământ peste numai două săptămâni, acesta fiind unul dintre cele mai aşteptate evenimente astronomice ale anului, scrie space.com. Este vorba despre un asteroid de mărimea unui teren de fotbal, ce va trece mai aproape de Terra decât sateliţii trimişi de NASA în cosmos (27.680 km).

De ce vă semnalăm toate acestea ? Pentru a le compara singuri cu ceea ce Biblia ne avertizează asupra celor 7 semne ale Apocalipsei!

Evenimentele dramatice care au loc în toată lumea i-au determinat pe oamenii de știința să-și pună întrebarea daca nu cumva ne îndreptam spre sfârșitul timpului.

Escatologia, adică totalitatea conceptiilor religioase referitoare la soarta finala a lumii si a omului, reprezintă o tema des abordata si discutata de multa vreme de credinciosi de pe întreg pământul.

Ce spun oamenii de știință

National Geografic, canalul de televiziune prin cablu a analizat si prezentat o serie de dovezi potrivit carora lumea s-a schimbat radical. Dovezile incontestabile au fost transmise intr-o serie de documentare numite „Semnele Apocalipsei”.

Seria examineaza evenimentele contemporane care se intampla in lume in mod curent si le raporteaza la profetiile revelate in Cuvantul lui Dumnezeu, relatează ACONCENTER Crisitano.



Potrivit documentarelor, principalele semne manifestate în lumea actuala și care au corespondent în Biblie sunt:

– Războaiele și intensificarea atacurilor teroriste;

– Frica față de seria de atacuri a crescut în Europa, iar mai multe tari s-au aliat cu Statele Unite pentru a face un front comun de luptă împotriva terorismului;

– Boala și moartea – în ultimii ani, a fost semnalată o recrudescenta a bolilor pe întreaga planetă. Milioane de oameni au murit de boli care nu existau în urmă cu doar câteva decenii, altele apar brusc, nu pot fi controlate de medici si în momentul de față nu există leac pentru ele;

– Foametea și sărăcia – Pare neverosimil pentru secolul XXI, dar astăzi mii de oameni mor zilnic pe glob din cauza lipsei de hrană;

– Migrația – exista în lume la ora actuala o criza a migratiei în care sunt implicati milioane de refugiati la nivel mondial, din cauza sărăciei, a războiului sau a persecuțiilor;

– Creșterea violenței – sunt semnalate zilnic pe întreg mapamondul evenimente tragice;

– Dezastrele naturale – lovesc țările de pe întreg cuprinsul pamântului, fenomenele naturale semnalate sunt deosebit de puternice, devastatoare si lasa în urmă imense pagube umane și materiale;

– pierderea sistemului de valori morale al ființei umane, inclusiv distrugerea valorilor familiei.

Acestea sunt doar o parte din evenimentele care au loc pe pământ în zilele noastre, care sunt descrise si prezentate în documentarul National Geografic si care sunt redate cu fidelitate în Evanghelia lui Isus Hristos.

Ce spune Biblia

Apocalipsa e un eveniment de care se vorbește de mii de ani, începând cu “Apocalipsa lui Ioan”, unul din textele de baza ale Noului Testament. In ea, Sf. Ioan din Patmos ne descrie sfârsitul lumii care va avea loc într-un veac nestiut de nimeni, ci doar de către Dumnezeu Tatăl. Dar, chiar dacă nu se cunoaste exact data Apocalipsei, cel putin ni se oferă 7 semne prin care putem sti ca Apocalipsa se apropie. Autorii acestui documentar pretind ca toate cele 7 semne s-au implinit sau sunt pe punctul de a se implini în viitorul apropiat. Oare se apropie cu pasi repezi de noi Apocalipsa? Sa rasfoim împreuna ideile principale din acest documentar extrem de interesant, tradus de lovendal.ro.

În documentarul celor de la NG sunt prezentate cele 7 semne care anticipează 7 dezastre ale umanității:

1) Comete si meteoriti care ne lovesc planeta: “Si stelele au cazut din cer spre pamant. Si cerul s-a strans (…) Si imparatii pamantului s-au ascuns in stancile muntilor.” – Apocalipsa lui Ioan (6, 13-15);

2) Epidemii mortale care ar putea omori milioane de oameni: “Si cand m-am uitat, mi s-a aratat un cal galbui. Iar cel ce statea pe el era Moartea.” – Apocalipsa lui Ioan (6, 7-8);

3) Cutremure devastatoare: “Si am privit cand s-a deschis cel de-al saselea sigiliu si pamantul s-a cutremurat puternic.“ – Apocalipsa lui Ioan (6, 12);

4) Raze gamma letale, ca urmare a exploziei unei supernove: “Când Mielul a rupt cel de-as saselea sigiliu, m-am uitat si Soarele s-a făcut negru ca un sac de păr” – Apocalipsa lui Ioan (6, 12);

5) Eruptiile distrugatoare ale unor super-vulcani: “A trambitat, apoi, al doilea inger, si ca un munte mare arzand in flacari s-a prabusit in mare” – Apocalipsa lui Ioan (8, 8);

6) O “epidemie” mortală de maree roșie: “Cel de-al doilea inger a varsat potirul lui în mare. Si marea s-a facut sânge, ca sangele unui om mort. Si a murit orice făptură vie, chiar si tot ce era în mare.” – Apocalipsa lui Ioan (16, 3);

7) Arsita apocaliptica datorita radiatiei solare: “Si cel de-al patrulea inger si-a varsat pocalul sau peste Soare, iar oamenii au fost dogoriți c-o arșită mare” – Apocalipsa lui Ioan (16, 8-8).

E semn sau nu de APOCALIPSĂ?

