Șase trucuri de mers cu mașina pe caniculă

Termometrele urcă vertiginos la peste 35 de grade, asfaltul se topește sub roți iar pe bordul mașinii poți face, lejer, o omletă. Așa se caracterizează, pe scurt, și pe înțelesul tuturor, Codrile Portocaliu și Roșu de caniculă sub care se află județul nostru în ultimele zile. De aceea, cei de la 4tunning.ro au venit cu câteva sfaturi pentru șoferii care chiar trebuie să plece la drum.

Ochelari de soare

Când este foarte cald afară, și soarele este foarte puternic, pot să apară probleme de vizibilitate, mai ales în trafic. Lumina puternică orbește vederea, iar dacă apusul sau răsăritul soarelui ne prinde la volan, exact din față, vom realiza că este cu adevărat greu să privim înainte. Așa că cel mai important sfat pentru condusul pe soare puternic este folosirea ochelarilor de soare, pentru că ochii vor fi mai relaxați iar soarele nu va ridica probleme. Recomandați sunt ochelarii polarizați, pentru că reflexiile din alte mașini sau geamuri nu vor mai fi la fel de puternice.

Ascunde volanul și pielea

Dacă mașina are tapițerie din piele sau vinilin, sfatul este ca, pe timp de vară, să o „ascunzi”, adică să pui niște huse pe ele, nimic altceva. În primul rând, se evită senzația de „încins” când te vei așeza la volan, și în al doilea rând, protejezi tapițeria mult mai bine. La fel se întâmplă și cu volanul care, ascuns de soare sub o husă, va oferi un plus de confort în timpul condusul, mâna având contact permanent cu volanul fie și după ce mașina a stat în plin soare câteva zeci de minute, sau chiar ore. Un truc de moment, dacă husele acestea vă lipsesc: un tricou alb, sau o cârpă deschisă la culoare, au același efect pe volan sau pe scaune.

Parasolar / folie

Al treilea truc recomandat de 4tunning.ro este legat de utilizarea foliei solare autorizate pe tot ce înseamnă suprafață vitrată, mai puțin pe parbriz. Așa că, pentru acesta, cea mai la îndemână soluție este parasolarul clasic, ce poate fi cumpărat cam de la orice magazin. Poate părea o prostie pentru unii, dar acesta protejează bordul de razele directe ale soarelui, iar aerul condiționat din mașină va da randament mult mai repede.

Parcari subterane

Un alt sfat, mai ales pentru cei care locuiesc în mari aglomerări urbane, este să își lase mașinile pe cât posibil în parcările subterane, unde temperaturile sunt cu până la zece grade mai mici față de cele de afară.

AC pe dezaburire + picioare

Un alt secret pentru un confort sporit în timpul condusului, chiar dacă afară e caniculă în toată regula, este legat de orientarea aerului condiționat. Acesta ar trebui orientat pe dezaburire și la picioare. Orientarea AC către dezaburire (pe poziția parbrizului) ajută, în primul rând, la răcorirea bordului extrem de încins, principala sursă de încălzire în mașină, în timpul mersului.

Stropește parbrizul mai des

Șoferii de TIR din Australia, care conduc numai pe temperaturi de peste 40 de grade, zile întregi, au rezervoare speciale de apă pentru stropit parbrizul, care înmagazinează peste 50 de litri de lichid. Ideal ar fi ca și șoferii români care chiar trebuie să conducă pe caniculă, să facă la fel: să stroprească, folosind apa „chioară”, cât mai des, parbrizul. Poate să pară amuzant, dar folosirea acestor „băi de apă” pe parbriz duce la răcorirea interiorului.

(Jurnal)