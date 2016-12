Să ne cunoaștem consilierii. Astăzi, Vasile ANDRONACHE – vicepreședinte al Consiliului Județean Giurgiu (ALDE)

Reporter: În debutul dialogului nostru, am dori să ne precizați câteva date biografice despre dumneavoastră. Vasile Andronache.: M-am născut pe data de 4 octombrie 1952. Acum multe toamne, în cel mai frumos loc de pe Pământ, în comuna Prundu din județul Giurgiu. Am absolvit Facultatea de Management, Inginerie Economică și Dezvoltare Rurală. Sunt căsătorit și am doi copii de care sunt foarte mândru.

Rep: În continuare, referitor la activitatea și realizările dumneavoastră profesionale de până acum, ce ne puteți spune? V.A: Lucrez de 42 de ani. Alții au vârsta aceasta… Am avut patru mandate de primar al comunei Prundu, două înainte de 1989 și două după. Sunt mândru, și spun acest lucru cu responsabilitate, de întreaga mea activitate. Am fost timp de 16 ani șef al Bazei de Recepție Prundu, apoi, după cele două mandate de primar de după Revoluție, am ocupat funcția de director al Direcției Agricole al Județului Giurgiu și pe cea de director al APIA Giurgiu. Am lucrat mereu în agricultură cu drag, am simțit chemarea pământului ca pe o obligație de familie, ca pe ceva venit din interiorul meu. Mi-am bazat întreaga activitate pe principiile sănătoase ale locului în care m-am născut. Eu știu că onoarea, munca cinstită, onestitatea și respectul față de ceilalți îți fac viața mai frumoasă. Am învățat să ascult oamenii, să îi aud, să le înțeleg dorințele și necazurile, să mă și bucur pentru ei, dar, mai ales, să ajut acolo unde se poate. Nu am refuzat niciodată să dau o mână de ajutor acolo unde se poate.

Rep: În ceea ce privește activitatea politică, în primul rând, când ați ”cochetat” prima dată cu acest domeniu și ce v-a determinat să pătrundeți în politică? V.A: V-am spus că am fost de patru ori primar. Fac de mult politică, dinainte de a vă naște dumneavoastră. Politica este o formă elevată de conducere și mereu m-am înconjurat de oameni cu care pot avea o colaborare fructuoasă, dar și discuții constructive. Nu-mi place să las lucrurile pe care trebuie să le fac eu, să le facă altcineva.

Rep: De curând, ați devenit vicepreședinte în cadrul Consiliului Județean Giurgiu. A fost greu drumul parcurs până aici? Ce înseamnă pentru dumneavoastră postul de vicepreședinte? Ce așteptări aveți și ce vă propuneți să realizați în această calitate? V.A: Da, drumul a fost foarte lung, de vereme ce, iată, abia acum am ajuns în această funcție, în baza bunelor relații pe care ALDE le are cu PSD la nivelul județului Giurgiu. Sunt aici grație colegilor din ALDE, care au avut încredre în experiența mea politică și de viață și mi-au încredințat această demnitate. Acum trebuie să redăm cetățenilor încrederea în noi, oamenii din administrație. Suntem într-o echipă bună, care îmbină experiența cu profesionalismul și cu dorința de a face lucruri bune, trainice, durabile. Cred că vom avea un parcurs bun, astfel încât motivația să se arate la sfârșitul acestui mandat, prin îndeplinirea obiectivelor trasate în baza fișei postului. Am o colaborare excelentă cu președintele Consiliului Județean și vom demonstra că formăm o echipă redutabilă. În plus, eu sunt un optimist convins, așa că voi lupta cu zâmbetul pe buze să se aplice ceea ce alții au ținut minte doar în campaniile electorale. Funcția această înseamnă responsibilitate față de concetățeni și găsirea de oportunități de dezvoltate a comunității. Dacă vom sluji bine comunitatea și dacă cetățenii vor simți asta, își vor schimba atitudinea. Dacă nu, nu… În lunga mea carieră am învățat că vorbele străvechi, izvorâte din înțelepciunea acestui popor, sunt adevărate. Minciuna, dar și adevărul, ies întotdeauna la iveală. Minciuna are picioare scurte, dar adevărul are brațe lungi.

Rep: Unde vă vedeți peste 5 ani? V.A:La pensie. Poate atunci voi avea mai mult timp pentru a mă bucura de familie, de ”fructele” vieții noastre.

Rep: Am dori să vă cunoaștem și în calitate de om, cu calități și defecte, cu împliniri și dezamăgiri… Cum v-ați autocaracteriza în câteva cuvinte? Care este cea mai mare împlinire a dumneavoastră? Dacă ar fi să vă doriți ceva mai mult, pe orice plan sau aspect al vieții, care ar fi acel lucru? V.A: Sunt un om cinstit, optimist, care își ține cuvântul. Defectul meu este că știu să spun nu, chiar dacă pe moment mă supăr, pe termen lung oamenii înțeleg – dacă ceva se poate, fac, dacă nu se poate, nu fac. Nu mă joc niciodată cu opțiunile. Defecte avem toți, dar eu am o vorbă: Fii tu însuți și lumea se va obișnui. Am condus sute de oameni, am lucrat cu mii de oameni. Mă bucur să văd că mulți mi-au păstrat un loc în gândurile lor. Am o mare împlinire personală – aceea este familia. Mi-a plăcut ca familia să aibă tot ce îi trebuie, să ducem o viață cu cinste și cu demnitate. Să știți că politica nu aduce adesea decât tulburare, timp mâncat, neliniști și necazuri. Dacă nu ești un om puternic, te poate dezechilibra, fiindcă în politică te expui și pe tine și, uneori, și familia. Nu este simplu să faci politică, altfel n-ar făcea-o toată lumea! Ce mi-aș dori mai mult? Pace în țară! Nu e o lozincă, este o necesitate a dezvoltării, a vieții… De asemenea, îmi doresc sănătate în familie.

Rep: Nu în ultimul rând, pentru a finaliza conturarea imaginii de ansamblu despre dumneavoastră, ne puteți vorbi despre hobby-urile pe care le aveți? V.A: Îmi place lectura, deși văd că acum nu mai este ”la modă”. Îmi place vânătoarea, ca oricărui bărbat. Îmi plac foarte mult caii. Am trei cai. Nu am atâta timp cât mi-aș dori pentru hobby-uri, dar îmi plac cărțile, am citit și citesc cu pasiune, fiind un cititor împătimit, nu unul specialist, dar unul căruia îi place pagina cărții și poveștile uneori neverosimile, însă litatratura mare, franceză, rusă, germană, mi-a plăcut dintotdeauna. În cea româbă am admirat realismul. Este adevărat că acum prefer literale scrise cu caractere mari. De vânat nu am să vă povestesc acum, fiindcă sigur nu veți crede ce s-a întâmplat chiar la ultima partidă, însă pânda, mersul pe urma vânatului, cu siguranță îți dau un fior ce îți trece prin suflet. Consider că vântătoarea trebuie să fie un sport. Nu-mi plac deloc braconierii. Vă spuneam că am trei cai. Am avut cinci la un moment dat. Am două atelaje, unul din Olanda, unul construit de noi, iar caii sunt niște animale puternice și frumoase, cu care poți să te bucuri vara de imensitatea câmpiei dunărene. Ai un sentiment de libertate deplină când treci printre lanurile de grâne, ce se unduiesc sub mângâierea vântului. Cred că nu vă așteptați la asta, dar în fiecare om care lucrează pământul există o bucurie enormă să-l povestească, să-i simtă mulțumirea rodului.

(Teodora Nicolau)