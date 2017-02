Să ne cunoaștem consilierii ! Astăzi, consilierul judeţean Emil EPURE (PNL)

Rep.: În debutul dialogului nostru, am dori să ne precizaţi câteva date biografice despre dumneavoastră.

E.E.: M-am născut la data de 02.10.1989, în Municipiul Giurgiu. Am urmat cursurile Colegiului Naţional ”Ion Maiorescu”, apoi Facultatea de Administraţie Publică din cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative, iar în prezent sunt masterand în Marketing Politic şi Electoral, tot în cadrul S.N.S.P.A.

Rep.: În continuare, referitor la activitatea şi realizările dumneavoastră profesionale de până acum, ce ne puteţi spune?

E.E.: Încă de când eram elev mi-a plăcut să mă implic în cât mai multe activităţi. În anii de facultate m-am împărţit între studii şi muncă. Mi-a plăcut din totdeauna să fiu independent financiar. De asemenea, în toţi aceşti ani am fost voluntar în cadrul mai multor ONG-uri, simţind nevoia să îmi aduc aportul pentru binele giurgiuvenilor. În prezent, lucrez în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Iluminat Public Eficient”, unde, de trei ani, îmi exercit munca în folosul unităţilor administrativ -teritoriale din judeţul nostru, pentru a plăti facturi mai mici pentru iluminatul public.

Rep.: În ceea ce priveşte activitatea politică, în primul rând, când aţi ”cochetat” prima dată cu acest domeniu şi ce v-a determinat să pătrundeţi în el?

E.E.: Atât facultatea, cât şi masterul le-am ales plecând de la pasiunea pentru activitatea politică. Imediat după admiterea la facultate, am făcut o analiză a partidelor politice, a istoriei lor, a principiilor lor şi la vârsta de 18 ani m-am înscris în Partidul Naţional Liberal Giurgiu, formaţiune în care activez fără întrerupere de nouă ani. Cât despre determinare, vă pot spune că, fiind foarte tânăr, am intrat în politică datorită spiritului care caracterizează tinereţea, a puterii cu care iţi susţii convingerile la această vârstă, a speranţei care însoţeşte tinereţea şi a faptului că poţi schimba lucrurile, că poţi lăsa ceva în urma ta.

Am ştiut de foarte tânăr că schimbarea nu poate începe decât cu tine însuţi şi, mai ales, că orice ai vrea să le arăţi celorlalţi nu poţi decât prin puterea exemplului, tocmai de aceea nu putem aştepta rezultate diferite făcând aceleaşi greşeli.

Rep.: Din iunie 2016, aţi devenit consilier în cadrul Consiliului Judeţean Giurgiu. A fost greu drumul parcurs până aici? Ce înseamnă pentru dumneavoastră postul de consilier judeţean? Ce aşteptări aveţi şi ce vă propuneţi să realizaţi în această calitate?

E.E.: Am urcat ” scările ” treaptă cu treaptă în viaţa politică – pentru că ştiu că acesta este un principiu sănătos în carieră – astfel încât această funcţie reprezintă încununarea activităţii mele politice de nouă ani. Nu pot spune că a fost greu sau uşor, dar vă pot spune că a fost un drum frumos, din care am căpătat experienţă de viaţă, am învăţat să câştig cu modestie şi să pierd cu demnitate, am legat prietenii… Toate acestea au condus la completarea dezvoltării mele ca adolescent şi ca tânăr. În calitatea de consilier judeţean, am să îmi desfăşor activitatea în deplin respect şi cu maximă responsabilitate pentru oamenii din judeţ, pentru banii publici, pentru proiectele care vizează viitorul multor familii. Împreună cu colegii din PNL voi sprijini iniţiativele legale şi oportune, chiar dacă aparţin altui partid, pentru că oamenii de calitate nu ”amestecă” niciodată lucrurile. Politica e una, responsabilitatea funcţiei în care am fost ales e cu totul altceva.

Rep.: Unde vă vedeţi peste cinci ani?

E.E.: Peste cinci ani – aşa cum mi-am clădit până acum cariera – voi fi, cu siguranţă, pe o treaptă superioară şi într-o altă conjunctură politică. Cu siguranţă, da, pentru că, măcar statistic, din când în când, se schimbă guvernarea, nu e aşa??

Rep.: De asemenea, am dori să vă cunoaştem şi în calitate de om, cu calităţi şi defecte, cu împliniri şi dezamăgiri… Cum v-aţi autocaracteriza în câteva cuvinte? Care este cea mai mare împlinire a dumneavoastră? Dacă ar fi să vă doriţi ceva mai mult, pe orice plan sau aspect al vieţii, care ar fi acel lucru?

E.E.: Sunt timid – ”dar mă tratez” – ca să apelez la o sintagma celebră. Sunt un tip uşor introvertit, foarte serios şi cerebral, responsabil şi cu simţul dreptăţii. Îmi plac oamenii, leg uşor prietenii, îmi plac provocările pe toate planurile. Şi sunt modest, pentru că ştiu că dacă eşti un om valoros, nu e nevoie să ieşi în faţă… Te vei vedea oricum!! Regrets???? I have a few…, vorba cântecului! Regret că trece viaţa şi tinereţea odată cu ea, regret că e atâta răutate în lume de ne copleşeşte pe toţi, că oamenii aleg să fie răi şi nu buni… Cea mai mare împlinire a mea este relaţia cu prietena mea Ioana, de care cei două mii şi ceva de km care sunt între noi fizic – ea este româncă născută în Olanda, unde în prezent studiază medicina – nu ne-au împiedicat să fim împreună de trei ani. Cea mai mare dorinţă sigur este ca eu şi Ioana să fim o familie într-o bună zi, într-o Românie normală.

Rep.: Nu în ultimul rând, pentru a ”definitiva” conturarea imaginii de ansamblu despre dumneavoastră, ne puteţi vorbi despre hobby-urile pe care le aveţi?

E.E.: Îmi place foarte mult sportul, de orice tip, atât să-l privesc, cât şi să-l practic. Îmi plac călătoriile şi istoria, pe care încerc să le îmbin, majoritatea destinaţiilor mele fiind încărcate de istorie.