Să ne cunoaștem consilierii ! Astăzi, consilierul județean Daniel Cosmin LAZĂR (PSD)

Reporter: În debutul dialogului nostru, am dori să ne precizaţi câteva date biografice despre dumneavoastră.

Daniel Lazăr: M-am născut pe data de 29 ianuarie 1992, în sectorul 6 al Capitalei. Copilăria am petrecut-o acasă, aproape de părinţi, în Bolintin-Vale, satul Malu-Spart unde de altfel am şi terminat şcoala primară, pentru ca mai apoi să vin în Bucureşti pentru a face liceul şi facultatea. Media anilor de studiu din gimnaziu îmi permitea să optez pentru orice liceu din Bucureşti, aşa că am ales Colegiul Economic ”Virgil Madgearu”, acesta fiind în topul liceelor cu acest profil. Am optat apoi pentru a continua cu facultatea la ASE, unde sunt licenţiat al Facultăţii de Relaţii Economice Internaţionale şi absolvent al unui master intitulat ”Diplomaţie în economia internaţională” – în 2016. Totodată, sunt în anul III la Facultatea de Drept – Universitatea Bucureşti.

Rep.: În continuare, referitor la activitatea şi realizările dumneavoastră profesionale de până acum, ce ne puteţi spune?

D.L.: După cum probabil observaţi din răspunsul la prima întrebare, opţiunea mea a fost aceea de a cimenta mai întâi latura ce ţine de studii, iar la îndemnul şi cu sprijinul părinţilor mei am reuşit să rezist tentaţiei de a mă îndrepta spre o piaţă a muncii care nu oferă prea multe beneficii unui proaspăt absolvent, care mi-ar fi ocupat cea mai mare parte din timpul pe care eu eram hotărât să îl aloc pregătirii mele teoretice şi, astfel, să evit o posibilă plafonare în viitorul apropiat. Anii de facultate mi-au dat oportunitatea de a cunoaşte oameni foarte bine pregătiţi, profesori cu care am legat prietenii pe viaţă şi pe care mă pot baza, mi-au dat posibilitatea de a călători prin proiectele educaţionale desfăşurate, mi-au dat posibilitatea unor stagii de practică în domenii dintre cele mai interesante, iar cel mai important lucru pe care mi l-au oferit anii de studiu este acela că mi-au modelat caracterul insuflându-mi principii şi valori. În această perioadă am învăţat să gândesc critic, să-mi dezvolt capacitatea de concentrare şi să fac faţă presiunii.

Rep: În ceea ce priveşte activitatea politică, în primul rând, când aţi ”cochetat” prima dată cu acest domeniu şi ce v-a determinat să pătrundeţi în el?

D.L: Politica este un domeniu care, chiar dacă nu mulţi realizăm asta, ne modelează vieţile. Eu am fost conştient de acest lucru încă din adolescenţă şi am ştiut încă de pe atunci că îmi doresc să fiu implicat în acest fenomen. Îmi amintesc că la vârsta de 8 ani îmi plăcea să mă uit la talk-showuri politice, mă uitam la dezbateri electoral, iar la prezidenţialele din 2000, în turul doi am mers cu tatăl meu la urne şi mi-am dorit să pun eu ştampila pe candidatul care îmi plăcea mai tare. De atunci, urmăresc fenomenul politic şi pot spune că nu sunt mulţi de vârsta mea care să îl înţeleagă în ansamblu.

Rep: De curând, aţi devenit consilier în cadrul Consiliului Judeţean Giurgiu. A fost greu drumul parcurs până aici? Ce înseamnă pentru dumneavoastră postul de consilier? Ce aşteptări aveţi şi ce vă propuneţi să realizaţi în această calitate?

D.L: Deşi am ştiut întotdeauna că îmi doresc o carieră politică, paşii făcuţi în ultimul an (mandatul de consilier judeţean şi candidatura la parlamentare) nu pot spune că i-am prevăzut. Aceşti paşi i-am făcut la îndemnul a două persoane, pe care eu le stimez foarte tare şi cărora le mulţumesc pentru încrederea cu care m-au învestit: domnului senator Niculae Bădălău şi domnului primar al oraşului Bolintin-Vale, Daniel Trăistaru. Eu cred că acest gest al unor oameni cu experienţă, de a promova pe cineva atât de tânăr poate să însemne că au văzut un anume potenţial în ceea ce mă priveşte, iar lucrul acesta mă bucură şi îmi dă încredere pe mai departe. Ceea ce îmi propun eu legat de mandatul de consilier judeţean este ca alături de echipa pe care domnul preşedinte a format-o acolo să îndreptăm tot răul pe care conducerea liberală l-a făcut judeţului nostru în ultimii ani. Pe de altă parte, îmi doresc să reuşesc ca din interiorul acestei echipe să contribui la crearea unor noi mentalităţi, la crearea unei clase politice care să se ridice la aşteptările oamenilor. Deşi sunt tânăr, sunt o persoană realistă şi îmi propun lucruri fezabile şi sunt conştient că mai am multe etape de ”ars” până a ajunge să realizez acele lucruri măreţe pe care le am în minte.

Rep: Unde credeţi că aţi putea fi peste 5 ani de exemplu?

D.L: Nu pot să vă spun unde mă văd peste 5 ani pentru că orice imagine mi-aş proiecta eu cu privire la un orizont de timp de 5 ani in mod cert ea va fi mult diferită la acel moment şi va depinde nu doar de ceea ce vreau eu, de ceea ce cred eu că mi s-ar cuveni sau de acţiunile mele, ci vor fi mulţi alţi factori care vor influenţa acest parcurs. Inclusiv dumneavoastră, ca reprezentanţi media puteţi influenţa imaginea de peste 5 ani. Dacă ar fi să mă refer strict la domeniul politic, voi fi doar în PSD, în acea organizaţie a PSD în care oamenii au valori şi principii similare cu ale mele, iar acea organizaţie mi-aş dori să fie tot cea a PSD Giurgiu.

Rep: Sunteţi un om cu calităţi şi defecte, cu împliniri şi dezamăgiri… Cum v-aţi autocaracteriza în câteva cuvinte? Care credeţi că este cea mai mare împlinire a dumneavoastră? Ce oare vă doriţi foarte mult, pe orice plan sau aspect al vieţii, care ar fi acel lucru?

D.L: Acesta e genul de întrebare care nu mi-a plăcut niciodată pentru că dacă mi-aş enumera calităţile probabil aş fi tentat să exagerez, iar cu privire la defecte, din moment ce ele există, este posibil să nu le văd foarte limpede. Vă pot spune că sunt un tânăr echilibrat cu ceva nuanţe idealiste, că sunt întotdeauna corect faţă de oamenii din jurul meu şi că pun mare accent pe sinceritate, pe seriozitate şi pe respect. În general, sunt mulţumit de ceea ce mi-a oferit viaţa şi voi încerca să ”semăn” şi să înmulţesc aceste ”seminţe”, iar la rândul meu să pot oferi şi eu lumii din roadele cu care mă voi fi ales.

Rep: Care sunt pasiunile ce vă fac viaţa mai frumoasă?

D.L: Îmi place să petrec timp cu oamenii, să discut lucruri, îmi plac filmele ori serialele din care poţi extrage informaţii relevante, cititul şi sporturi precum înotul, snookerul, fotbalul. De asemenea, îmi plac jocurile de societate (Catan, Monopoly, Activity, Rummy), iar ca video-game FIFA.

T. NICOLAU