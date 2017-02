Să ne cunoaștem consilierii ! Astăzi, consilierul judeţean  Cosmin Niculae SIMION (PSD)

Rep.: În debutul dialogului nostru, am dori să ne precizaţi câteva date biografice despre dumneavoastră.

C.S.: M-am născut la data de 31.03.1979, în Municipiul Giurgiu. Sunt căsătorit şi am doi copii. Am urmat cursurile Liceului Economic din Giurgiu, apoi mi-am continuat studiile în acelaşi domeniu, absolvind Facultatea de Managementul Afacerilor, fiind licenţiat economist la Universitatea Petrol şi Gaze din Ploieşti. În completarea studiilor, am urmat şi cursuri de perfecţionare în domeniul informaticii.

Rep.: În continuare, referitor la activitatea dumneavoastră profesională de până acum, ce ne puteţi spune?

C.S.: Mi-am început activitatea ca operator calculator la Depoul de locomotive Bucureşti Triaj, apoi am fost declarant vamal în staţia CFR Giurgiu Sud şi Giurgiu Nord – Russe. Ulterior, după obţinerea diplomei de licenţă, am început să lucrez la Revizia de vagoane Giurgiu Nord în funcţia de economist până în anul 2011, când am fost disponibilizat. A urmat perioada de şomaj, după care m-am angajat la Şcoala Gimnazială “Sfântul Gheorghe” şi Şcoala Gimnazială Nr.7 din Giurgiu ca administrator financiar, unde activez şi în acest moment.

Rep.: În ceea ce priveşte activitatea politică, în primul rând, când aţi ”cochetat” prima dată cu acest domeniu şi ce v-a determinat să vă implicaţi activ?

C.S.: În ceea ce priveşte activitatea politică, am cochetat încă de la 18 ani, fiind influenţat de părinţii mei pe care îi ştiu dintotdeuna membri activi ai PSD Giurgiu. Am început să activez ca membru al acestui partid începând cu anul 2010, moment în care m-am regăsit întrutotul în acţiunile desfăşurate de membrii acestui partid – ca principii şi aspiraţii democratice despre viaţă şi societate. În consolidarea şi cimentarea acestor principii, am avut exemplul şi sprijinul necondiţionat al conducerii Organizaţiei Judeţene a PSD Giurgiu.

Rep.: De curând, aţi devenit consilier în cadrul Consiliului Judeţean Giurgiu. A fost greu drumul parcurs până aici? Ce înseamnă pentru dumneavoastră postul de consilier judeţean? Ce aşteptări aveţi şi ce vă propuneţi să realizaţi în această calitate?

C.S.: Drumul parcurs până când am devenit consilier judeţean nu mi s-a părut greu deoarece tot ceea ce am întreprins am făcut din convingere şi devotament, sub directa îndrumare şi supraveghere a Domnului Senator Niculae Bădălău şi a Domnului Preşedinte OPSD Dan Cristescu, cărora le sunt profund recunoscător pentru încrederea acordată. Aceşti domni au o experienţă politică exemplară şi şi-au dat girul în promovarea şi formarea tinerilor pentru îndeplinirea idealurilor de viitor ale societăţii noastre. Ca tânăr consilier judeţean, alături de echipa excepţională, bine pregătită din punct de vedere profesional, îmi propun să contribui uzând de cunoştinţele mele, spre a duce la îndeplinire toate obiectivele Consiliului Judeţean Giurgiu.

Rep.: Unde vă vedeţi peste 5 ani?

C.S.: În funcţie de evoluţia lucrurilor, în anii următori voi face eforturi pentru a avansa atât în plan profesional, cât şi politic. Pe tot parcursul anilor ce vor veni voi rămâne un consecvent membru al PSD Giurgiu. Tânăr fiind, îmi doresc ca pe viitor să pot urma şi eu exemplul celor care m-au susţinut, astfel încât să-mi aduc aportul în promovarea şi susţinerea tineretului giurgiuvean.

Rep.: De asemenea, am dori să vă cunoaştem şi în calitate de om, cu calităţi şi defecte, cu împliniri şi dezamăgiri… Cum v-aţi autocaracteriza în câteva cuvinte? Care este cea mai mare împlinire a dumneavoastră? Dacă ar fi să vă doriţi ceva mai mult, pe orice plan sau aspect al vieţii, care ar fi acel lucru?

C.S.: Sunt un om simplu, echilibrat, corect şi sincer în toate acţiunile pe care le întreprind, cu calităţi şi defecte ponderate. Mă consider un tânăr capabil, deschis la nou, cu visuri şi aspiraţii pe care le pot atinge. Consider că cea mai mare împlinire a vieţii mele este familia. Idealul meu este de a crea un mediu propice pentru creşterea şi educarea celor doi copii ai noştri.

Rep.: Nu în ultimul rând, pentru a ”definitiva” conturarea imaginii de ansamblu despre dumneavoastră, ne puteţi vorbi despre hobby-urile pe care le aveţi?

C.S.: Îmi place să-mi petrec timpul cu familia, având ca hobby pescuitul şi călătoriile.

Teodora NICOLAU