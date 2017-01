Să ne cunoaștem consilierii ! Astăzi, consilierul județean Constantin Basangiac (ALDE

Reporter: În debutul dialogului nostru, am dori să ne precizați câteva date biografice despre dumneavoastră.

Constantin Basangiac: M-am născut la data de 18.06.1972, în Oltenița. Am urmat cursurile Școlii gimnaziale în comuna Prundu, după care am finalizat cursurile Liceului Agro-Industrial Hotarele, profil horticultura, în anul 1990. Am urmat apoi Facultatea de Drept din cadrul Universității ”Spiru Haret”, pe care am absolvit-o în anul 1999, în urma promovării examenului de licență susținut la Academia ”Alexandru Ioan Cuza”. Din anul 1999 lucrez ca avocat în cadrul Baroului Giurgiu. Sunt căsătorit, dar nu am copii.

Rep: În continuare, referitor la activitatea și realizările dumneavoastră profesionale de până acum, ce ne puteți spune?

C.B: Am muncit de când eram copil alături de părinții mei în agricultură, iar imediat după terminarea liceului am lucrat aproximativ un an în horticultură la Stațiunea de Dezvoltare Viti-Vinicola Greaca. După terminarea stagiului militar, în anul 1992, am lucrat ca profesor suplinitor la Școala Puieni până în anul 1998, când am terminat Facultatea de Drept. Pot spune că munca de avocat mi-a adus satisfacții profesionale și personale. Îmi doresc să cred că sunt apreciat de colegii mei, de clienții pe care i-am avut și, nu în ultimul rând, de colegii din sistemul de justiție. Sunt dedicat profesiei mele, am fost și sunt un om onest și loial.

Rep: În ceea ce privește activitatea politică, în primul rând, când ați ”cochetat” prima dată cu acest domeniu și ce v-a determinat să pătrundeți în el?

C.B: În politică am intrat pentru prima oară în anul 2010, când am preluat conducerea Filialei Județene Giurgiu a Partidului Conservator. A fost o muncă grea întrucât Partidul Conservator nu avea filiale locale sau municipale. La alegerile din 2012, în cadrul USL, am fost ales drept consilier județean, obținând primul meu mandat. Poate va fi greu de crezut, dar am intrat în politică doar cu gândul de a mă pune în slujba cetățenilor și cu dorința de a schimba în bine traiul concetățenilor nostri.

Rep: De curând, ați redevenit consilier în cadrul Consiliului Județean Giurgiu. A fost greu drumul parcurs până aici? Ce înseamnă pentru dumneavoastră postul de consilier județean? Ce așteptări aveți și ce vă propuneți să realizați în această calitate?

C.B: Da, în cadrul noului partid ”Alianța Liberalilor și Democraților”, am obținut un nou mandat de consilier județean. Sigur că a fost o cale grea. Inițial, în Partidul Conservator, un partid mic, am avut mult de muncă și de înfruntat partidele mai mari din județul nostru. De asemenea, pentru mandatul obținut în acest an a fost mult de muncă, în primul rând, pentru mediatizarea A.L.D.E. (partid înfiintat de aproximativ un an de zile), apoi pentru crearea de fliliale locale, campania electorală și altele asemenea. Alături de colegul meu, copreședintele Toma Florin Petcu, care, desi este mai tânăr, este foarte priceput în munca politică, am avut rezultate foarte bune, dupa părerea mea, atât la alegerile locale din acest an, cât și la cele parlamentare. Calitatea de consilier județean o tratez cu multă responsabilitate. Mă implic în proiectele Consiliului Județean Giurgiu, însă am căutat să nu fac din asta o metodă de mediatizare nejustificată în timpul ședintelor de Consiliu, ci să particip în mod discret, implicat și serios la adoptarea de Hotărârilor de Consiliu. Mă aștept să pot da un sprijin real Consiliului Județean și, alături de ceilalți doi consilieri județeni ai A.L.D.E., să propunem proiecte de hotărâri care să fie benefice și profitabile cetățenilor județului nostru.

Rep: Unde vă vedeți peste 5 ani?

C.B: Ha, Ha! Draguță întrebare! În primul rând, mă văd ținând în brațe un copil al meu, de nu, ce o vrea Dumnezeu în privința asta. În orice caz, mă văd tot in județul Giurgiu, cu siguranță în politică, continuându-mi în același timp profesia, și, de ce nu, dacă cetățenii îmi vor acorda credit, într-un post de parlamentar.

Rep: De asemenea, am dori să vă cunoaștem și în calitate de om, cu calități și defecte, cu împliniri și dezamăgiri… Cum v-ați autocaracteriza în câteva cuvinte? Care este cea mai mare împlinire a dumneavoastră? Dacă ar fi să vă doriți ceva mai mult, pe orice plan sau aspect al vieții, care ar fi acel lucru?

C.B: Nu mi-e greu să vorbesc despre mine fiindcă sunt un om simplu, onest, loial, credincios ortodox, muncitor și, fără falsă modestie, apreciat de catre cunostințe. Am pretenții mari doar când vorbim despre încredere, pentru mine încrederea fiind foarte importantă. În rest, mă bucur de fiecare lucru mărunt din viața mea. Împlinirile nu-s foarte multe fiindcă banii nu au fost o prioritate pentru mine (intelegeți ce anume vreau să spun), însă am o profesie bună și, așa cum am mai spus, sunt apreciat de oamenii care mă cunosc. Pentru mine, aprecierea oamenilor valorează foarte mult. Defecte am și eu, ca orice om, însă cel mai mare „defect” (sesizați ghilimelele) îl consider ca fiind credulitatea mea. Îmi place să cred în oameni și pot spune că am avut de suferit din cauza asta. A nu se înțelege că am avut dezamăgiri imense, ci mici nemulțumiri, doar atât. Dezamăgiri de proporții mari nu am avut. Spun asta și din cauza faptului că avocatura ”te călește printre oameni”, iar dacă reușești să rămâi ancorat în realitate, stii că, la urma urmei, ceea ce se petrece cu tine, ca individ, este rezultatul alegerilor tale. Dumnezeu, printre altele, ne-a dat o mare ”putere”, aceea de a face alegeri. Nu încerc să merg pe tărâm filozofic, ci să spun în cuvinte puține ce consider eu că te poate afecta sau nu în viață. Îmi doresc multe, ca orice om, însă gândesc la ele, la dorințe, raportându-ma la posibilitățile mele. Mă cunosc foarte bine. Stiu că voi realiza multe lucruri, dar și că unele vor rămâne la stadiul de dorințe. Un fapt, un lucru anume pe care să mi-l doresc cu tărie în afară de ceea ce am spus mai sus, nu există. Îmi doresc să am putere de muncă, să mă țină Dumnezeu sănătos, să nu dezamăgesc și să pot trăi onest, așa cum am făcut-o până acum și, mai ales, să am lângă mine pe cei care mă doresc.

Rep: Nu în ultimul rând, pentru a ”definitiva” conturarea imaginii de ansamblu despre dumneavoastră, ne puteți vorbi despre hobby-urile pe care le aveți?

C.B: Cel mai mult îmi place să călătoresc, să mă plimb. Am citit destul, însă, în ultimul timp, cu riscul de a fi ”hulit” (glumesc!) nu prea am mai făcut-o. Am avut mult de muncă, am fost în două campanii electorale și, culmea… a trebuit să mai și dorm! Îmi plac calculatoarele și telefoanele, îmi place să cunosc tot ceea ce pot absorbi eu despre ele. Îmi plac animalele, mai ales reptilele și iubesc aproape toate viețuitoarele, iar pe cele pe care nu le iubesc, le ”respect”.

(Teodora Nicolau)