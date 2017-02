Să ne cunoaștem consilierii ! Astăzi, consilierul județean Aurelia DOBRE (PSD)

Rep.: Pentru început, ne puteţi preciza câteva date biografice despre dumneavoastră, dar şi despre activitatea profesională pe care aţi derulat-o până în prezent?

A.D.: M-am născut în comuna Daia. Am urmat cursurile Şcolii Gimnaziale nr.7 din Giurgiu, după care cursurile Liceului de Construcţii din Giurgiu. Am urmat apoi Şcoala Tehnică în Construcţii. Am muncit de când eram copil. În vacanţa de vară toţi colegii munceau în agricultură, era o normalitate, o plăcere să avem “banii noştri de vacanţă”. Am absolvit, ulterior, Facultatea Managementul Afacerilor – Universitatea din Petroşani, cursuri postuniversitare de specialitate – Relaţii Internaţionale – Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”. Deţin un Atestat obţinut la Institut National Des Techniques Economiques et Comptables – în Contabilitate şi Control de Gestiune – Paris şi un master în Managementul Afacerilor – A.S.E. Am lucrat la I.P.B., apoi la I.J.P.I.P.S ca dirigintă de şantier la 25 de ani, cu 300 de salariaţi în subordine. Acea perioadă mi-a adus satisfacţii profesionale şi multă experienţă în relaţiile cu subordonaţii, în relaţiile interumane.

De asemenea, am fost asociat unic al unei firme de construcţii, demonstrând, în primii ani de după Revoluţie, că şi femeile pot!

C.N.A.P.D.F. a fost o experienţă frumoasă. Fiind director general, am reuşit să o salvez de la faliment, aducând-o pe profit. Am fost totodată director la Direcţia de Învăţământ şi Proiecte Europene şi vicepreşedinte al Standardizării din România, iar din anul 2008 şi până în prezent lucrez ca director comercial la Administraţia Zonei Libere Giurgiu.

De copil am învăţat – respectul nu se impune, respectul se câştigă! Îmi doresc să cred că am apreciat şi sunt apreciată de toţi colegii cu care am lucrat. Nu mă consider un om perfect, dar ştiu că oriunde am fost, am pus mult suflet în munca mea.

Rep.: În continuare, în ceea ce priveşte activitatea politică, am dori să ne spuneţi când aţi făcut primii paşi în acest domeniu şi ce înseamnă el pentru dumneavoastră?

A.D.: În anul 1996 am intrat în Partidul Social Democrat alături de domnii Bădălău Niculae, Marciu Cristian şi alţi colegi. A fost o muncă grea să conving femeile să intre în politică, atât în Giurgiu, cât şi în fiecare localitate din judeţ. Astăzi, şi datorită muncii mele, este o normalitate ca femeile să se implice în politică. În anul 2004 am avut cel mai mare număr de femei consilier local din ţară, deci am reuşit. Am crezut şi cred în capacitatea femeilor de implicare la nivel decizional atât în administraţie, cât şi în politică.

Rep.: Din iunie 2016, aţi redevenit consilier în cadrul Consiliului Judeţean Giurgiu. Ce vă propuneţi să realizaţi în această calitate?

A.D.: Într-adevăr, în 2016 am obţinut un nou mandat de consilier judeţean. Sub îndrumarea domnului preşedinte Bădălău Niculae, am obţinut cele mai bune rezultate din ţară. Îmi doresc ca alături de colegii mei şi de domnul preşedinte al Consiliului Judeţean Marian Mina să propunem proiecte de hotărâri care să fie benefice cetăţenilor judeţului nostru. Întotdeauna există ziua de mâine, iar viaţa ne oferă de fiecare dată altă oportunitate pentru a face lucrurile mai bine.

Rep.: Dacă ar fi să vă descrieţi într-o singură frază, care ar fi aceea?

A.D.: Sunt un om simplu, loial, credincios ortodox. Am învăţat să mă bucur de fiecare lucru mărunt din viaţa mea. Marele ”defect” al meu este încrederea în oameni. Spun defect pentru că am avut mari dezamăgiri şi tot nu mă vindec… Proverbul românesc “Pe cine nu laşi sa moară nu te lasă să trăieşti” m-a lovit de multe ori. Dumnezeu m-a ajutat însă şi am mers înainte.

Rep.: Care este cea mai mare împlinire, realizare a dumneavoastră? Dacă ar fi să vă doriţi ceva mai mult, pe orice plan sau aspect al vieţii, care ar fi acel lucru?

A.D.: Cele mai mari şi frumoase realizări sunt căsnicia mea de 40 de ani şi copiii mei în special. Îmi doresc sănătate pentru toată lumea, şi pentru familia mea şi, bineînţeles, să trăim în pacea şi liniştea de care avem toţi nevoie.

Rep.: În finalul dialogului nostru, am dori să vă întrebăm – care sunt pasiunile dumneavoastră?

A.D.: Îmi place să călătoresc. Îmi plac florile, pe care le îngrijesc cu multă dragoste.

Teodora Nicolau