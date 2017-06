S-au împlinit 54 de ani de la moartea Mariei Tănase. Amănunte, în premieră, din viața marii artiste…

Joi, 22 iunie s-au împlinit exact 54 de ani de la moartea Mariei Tănase ( dec. în 22 iunie 1963), o emblemă a muzicii românești. Cu această ocazie mai multe ziare printre care și Ziarul Libertatea ne relevă lucruri neștiute din viața artistei…

Maria Tănase s-a născut la 25 septembrie 1913, la București . Românii au cunoscut-o și îndrăgit-o ca o interpretă de muzică populară, ușoară, lăutărească, romanțe dar și teatru de revistă. Avea să fie mai târziu, supranumită ”Pasărea măiastră” de către Nicolae Iorga în anul 1938, rămânând un nume de referință în istoria muzicii românești. O artistă care a reușit să ajungă la inimile publicului de toate vârstele și care a avut o poveste de viață impresionantă.

A pierdut finala Miss România din cauza picioarelor

Dincolo de cariera fulminantă care a propulsat-o din cartierul sărac bucureştean Cărămitari până în reflectoarele pe scene importante din Paris sau New York, Maria Tănase a fost o femeie cu totul aparte, care a trăit şi iubit aşa cum a cântat, cu pasiune şi exact așa cum și-a dorit ea. Maria Tanase s-a născut în București în mahalaua Cărămitarii de Jos, pe 25 septembrie 1913, fiind al treilea copil din familie. A avut o copilărie grea și a fost nevoită să renunțe la școală în clasa a III-a.

Pe atunci, marea artistă obișnuia să meargă pe furiș în cimitire, fascinată să le asculte pe bocitoare.

În adolescență, la numai 15 ani, maria Tanase s-a înscris la Miss România. Visul ei de a deveni cea mai frumoasă româncă se destramă rapid în momentul în care pică proba costumelor de baie. Juriul a considerat că artista are picioarele prea groase.

Avort la doar 16 ani

La 16 ani, Maria Tănase s-a îndrăgostit de un medic, cu care a rămas însărcinată. medicul cu care trăia a fost cel care a ajutat-o să facă întrerupere de sarcină. Se pare că acesta a fost motivul pentru care artista nu a mai putut avea copii, marele regret al vieții ei.

A fost marea dragoste a lui Constantin Brâncuși

Pe Constantin Brâncuși l-a cunoscut când avea 25 de ani. Cântăreața l-a idolatrizat pe cel care a încetat din viață în anul 1957 și pe care l-a plâns ca nimeni alta. În viața Mariei Tănase au urmat alți și alți iubiți, printre care un alt sculptor și un spion.

La 37 de ani s-a căsătorit cu Clery Sachelarie, care îi fusese prieten și confident. Era cu 13 ani mai mare ca ea. Tot timp de 13 ani au rămas căsătoriți. Pe patul de moarte, Maria Tănase i-a scris acestuia: „Îţi scriu acum, tătuţă, scrisoarea cea mai adevărată pe care am crezut vreodată că am s-o pot scrie. Te rog să mă ierţi de tot, dacă poţi, de tot ce ţi-am putut pricinui. Caută-mă, caută mângâierile mele. Ele n-au murit şi niciodată să nu le socoteşti moarte. Caută-mi ochii. Ei nu te-au minţit niciodată. Caută-mi sufletul. Căci, dezlipit de carne, nu te va uita niciodată. Prinde-mi din aer vorbele, căci nimeni nu le va recunoaşte. Culege-mi visele, pe care le-am croit lângă tine, şi împarte-le oamenilor, căci au fost curate şi rare. Te voi aştepta, tătuţă, oricât ţi-o place ţie să trăieşti. Voi găsi atâtea flori pe-acolo că nu ştiu dacă-mi va ajunge timpul, până vei veni, să ţi le cos, să fie cum am visat să-ţi fie viaţa. Eu am să plec, şi-ţi mulţumesc pentru viaţa noastră Iar vouă, cele 49 de frunze verzi din primavară şi galbene în toamnă pe care mi-am plimbat anii, vă las câte o lacrimă de emoţie : Adio, frunză verde, frunză galbenă, tu mă saltă, tu mă leagană…”.

În anul 1963, Maria Tănase a aflat în timpul unui turneu că suferă de cancer la sân și că trebuie să se opereze de urgență. Artista, însă, a refuzat să își întrerupă cariera artistică, iar cumplita boală i-a afectat în scurt timp plămânii. La ultimul spectacol al său, susținut la Hunedoara, simțindu-se foarte rău și respirând cu dificultate, Maria Tănase le-a spus spectatorilor: “Fraților, eu nu mai pot! Am cancer la sân și o să mor în curând! De acum nu mă veți mai vedea!”. Răpusă de boală, Maria Tănase moare câteva zile mai târziu.

În testament, ea a cerut să nu i se transforme înmormântarea într-un circ. „După moarte, corpul nescăldat, numai şters cu alcool să fie la dispozitia medicilor dacă vor considera că este cazul să se foloseasca de el la autopsie. Una dintre cele două cămăşi albe de mătase pe care le am în dulap să fie puse pe sub rochia de pichet albă ce se găseşte la spital şi care se butonează în spate. Pe cap să-mi puna pichetul de colţar alb, iar în picioare ciorapi albi scurţi”. N-a vrut să i se pună în picioare pantofii care au chinuit-o toată viaţa pe scenă.

„Dacă se va putea şi nu va fi greu aş vrea ca pe un drum secetos şi dornic de apa să se facă o fântână şi în loc de acele parastase, pe care le interzic, din când în când să fie ajutat câte un student şi o studentă cu plata cantinei sau a posibilităţilor de masă şi să nu fie nimeni trist. Le doresc viaţă lungă şi sănătate tuturor acelora pe care i-am cunoscut, chiar dacă unora le-am stat greu în drum şi au considerat să mă cunoască după placul lor şi nu după caracterul şi firea mea. Îmbratisez pe toţi şi doresc să le fie viaţa îmbelsugată, liniştită, sănătoasă şi în voie bună!”, a mai scris Maria Tănase în acest ultim mesaj al ei de adio.

Maria Tănase, acuzată de spionaj

Pe site-ul De Ce News aflăm că din anul 1940 muzica ei a fost o perioadă interzisă de către regimul Legionar, care i-au distrus toate plăcile de megafon încercând să o facă uitată. Tot în acelaşi an, artista susţine un turneu în Ankara şi la Istanbul, care erau locurile de întâlnire al agenţilor secreţi. Întoarsă în ţară, aceasta este luată în vizor de către serviciul secret al armatei germane, care încearcă să o recruteze, însă aceasta a refuzat. La scurt timp după acest turneu, în anul 1941, artista este zărită în preajma lui Alfred de Chastelain, care lucrase timp de 15 ani în România ca director al companiei petroliere „Unirea”. Chastelain părăseşte ţara noastră din cauza conflictelor dintre Antonescu şi Marea Britanie. În timpul turneului din Ankara, fostul director îi propune artistei să rămână oferindu-i o slujbă la un post de radio din Turcia. Întoarsă în ţară pentru a doua oară, Maria Tănase este acuzată de colaborare cu reţeaua de spionaj britanică.

În decembrie 1943, cu ocazia sărbătorilor de Crăciun, a fost invitată să cânte în faţa suveranilor Mihai I şi Regina mamă, Elena, a mareşalului Ion Antonescu şi a membrilor Guvernului român.

Peste un milion de români au fost prezenți la funeraliile Mariei Tănase

Maria Tănase se stinge din viaţă la 22 iunie 1963 din cauza cancerului la plămâni. Înainte să moară, aceasta dictase unui notar ultimele dorinţe. Maria a dorit să fie înmormântată cu hainele alese de ea, şi cortegiul funerar să nu fie motiv de „mascaradă şi panoramă”. Şi-a dorit ca după moartea ei să se facă o fântână „pe un drum secetos, dornic de apă”, pentru ca drumeţii să îşi potolească setea. Istoricul Dan Falcan povesteşte că la înmormântarea artistei au venit aproape un milion de oameni, iar în România a fost declarată zi de doliu naţional.



(Jurnal)