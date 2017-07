S-a deschis a doua cofetărie SOFIA în centrul oraşului Giurgiu! Un loc în care puteţi savura poveşti dulci, de neuitat …!

De circa două săptămâni, consacrata cofetărie SOFIA, aparţinând societăţii TEBO SRL, ce îşi are sediul pe strada CFR (în imediata apropiere a autogării Municipiului), şi-a deschis o cochetă unitate în centrul oraşului, la parterul blocului Turn, vis-a-vis de magazinul Romarta. Aşa cum ne explica administratorul cofetăriei, Bogdan Calagiu, după 5 ani de activitate (unitatea a fost înfiinţată în 2012), cofetăria SOFIA este de acum un reper garantat pentru toţi giurgiuvenii îndrăgostiţi de prăjiturile de cea mai bună calitate.

Am plecat la drum în urmă cu 5 ani, cu un cofetar şi doi vânzători şi am ajuns astăzi să deţinem două unităţi de cofetărie, cu zeci de produse în portofoliu – ne spunea Bogdan Calagiu. A fost greu. A trebuit să învăţăm, atât noi cât şi cei pe care i-am angajat, o serie de lucruri din această profesie, multe, din mers. Oamenii veneau, stăteau 5-6 luni după care plecau, unii fără măcar să ne spună o vorbă…Cu timpul am extins activitatea. Trebuie precizat totodată că pentru reuşita acestei afaceri ne-am implicat toţi membrii familiei: părinţii mei, fratele cât şi prietena mea care îmi este permanent alături şi căreia îi datorăm câteva din reuşitele privind unele dintre produse…Pe unii dintre angajaţi i-am trimis să se şcolească , dar în general procesul de învăţare s-a bazat pe experienţa dobândită la locul de muncă: noii veniţi au învăţat de la cei care lucrau deja aici. Cei ce nu au reuşit să se adapteze au plecat, aşa cum vă spuneam. Şi n-au fost puţini… Referindu-mă la sortimentul de prăjituri pentru care am optat încet, încet, care dă unicitate cofetăriei noastre , aş spune că s-a bazat pe o selecţie naturală. Am lansat o prăjitură , am aşteptat mai întâi să vedem reacţia consumatorilor, după care am decis împreună dacă o mai promovăm, consacrând-o, sau renunţăm la ea. Aşa am ajuns să vindem astăzi doar ceea ce preferă giurgiuveanul.

Puţini din cei care au intrat în cofetăria SOFIA ştiu că aici, în această unitate, s-au născut de-a lungul anilor produse noi, 100%, ca de exemplu prăjitura ”Gotica”. Prăjitura asta are în spate o adevărată poveste – ne spunea Bogdan Calagiu. Nu v-am spus că sunt un cititor al revistei Hystoria. În ea am citit la un moment dat, legenda Lady Godiva care în engleza veche (”Godgifu”), înseamnă „darul lui Dumnezeu”; o nobilă anglo-saxonă ce a trăit în secolul al XI-lea, şi care a hotărât să călărească goală pe străzile din oraşului Coventry cu scopul de a obţine o scădere a taxelor apăsătoare impuse de soţul ei arendaşilor acestuia. Povestea m-a inspirat pentru ceea ce doream de fapt şi noi: o prăjitură scumpă, minunată ca gust, dar la un preţ cât mai accesibil. Şi uite aşa s-a născut ”Gotica”, o prăjitură pe care am văzut că şi concurenţa de pe plan local a copiat-o, însă fără a reuşi savoarea ce i-o conferă cofetarii noştri. Mai trebuie ştiut că sub acest nume, în străinătate, funcţionează o grandioasă firmă de ciocolată.

Şi pentru că am ajuns la conţinutul prăjiturilor, am dorit să ştim de unde îşi procură cofetăria SOFIA ingredientele, esenţiale pentru desăvârşirea personalităţii unui produs. Aşa am aflat că ciocolata cât şi celelalte accesorii vin tocmai din Italia. Totodată am înţeles că deşi noua unitate a necesitat o serie de investiţii serioase, s-a dorit ca această cofetărie să-şi ridice doar standardul serviciilor fără însă a se modifica însă preţurile produselor, ceea ce asigură în primul rând păstrarea numărului clienţilor, care, de la o zi la alta, este tot mai mare. După cum ne spunea Bogdan Calagiu şi prietena sa Georgiana, cei ce doresc un meniu cât mai diversificat la aniversările lor pot solicita un bufet dulce – “Candy Bar” – în care se regăsesc miniprăjiturile dar şi tartele cu fructe at, extreme de apreciate în orice anotimp. Nu lipsesc produsele proaspete de patiserie, fursecurile, cozonacii şi checurile. Un alt produs promovat de cofetăria SOFIA este Smothies-ul. Un preparat natural din fructe (pepene galben, banana, mango, Kiwi, ananas etc) şi nu numai (morcovi, goji…), ce poate constitui pentru unii nu numai o băutură răcoritoare în orice anotimp, ci şi o adevărată farmacie a naturii…

În curând de aici se va putea servi şi cafea la pachet, proaspăt măcinată. Bogdan Calagiu ne vorbea chiar despre o gelaterie, în care ne-am putea da întâlnire cu gustul şi aromele inconfundabile ale îngheţatei făcută în casă!

Dacă n-am reuşit să vă convingem cu rândurile de mai sus, daţi curs măcar curiozităţii şi intraţi măcar o dată în Cofetăria SOFIA din Bloc Turn, deschisă 7 zile pe săptămână, între orele 8.00- 23.00 şi lăsaţi-vă ispitiţi de o oferta extreme de generoasă. Cofetăria SOFIA vă va lăsa cu siguranţă amintiri dulci, de neuitat, transformându-vă cu după câteva linguriţe în cei mai fideli consumatori

Un ultim lucru pe care trebuie să-l precizăm este că la Cofetăria SOFIA comenzile pentru diferite ocazii (torturi, prăjituri, produse Candy Bar, checuri, cozonaci) se fac cu cel puţin 24 de ore înainte, la telefon: 0722 121 022.

Îndulciţi-vă zilele cu cofetăria SOFIA, un colţişor de rai pentru orice giurgiuvean care iubeşte prăjiturile.

(Jurnal)