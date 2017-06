”Rușine domnule Gigi Ștefan, RUȘINE!” Fostul co-președinte al PNL Giurgiu face plângere penală împotriva foștilor săi colegi de partid!

FOTO: Gheoghe Ștefan (nea Gigi) pe vremea când încă avea scaun…la PNL!



Deși se părea că prin plecarea lui Gigi Ștefan și alegerea noii conduceri a PNL Giurgiu, liberalii vor scăpa de tensiunile și frustrările adunate în această Organizație, realitatea dovedește însă cu totul altceva. O știre conform căreia fostul copreședinte al PNL Giurgiu , Gheorghe Ștefan , ar fi făcut o plângere penală împotriva a doi foști colegi : Marian Măroiu ( actual președinte al Organizației municipale PNL Giurgiu) și Costel Dumitru ( secretar al Organizației), creează din nou deranj în tabăra liberalilor, mai ales una de imagine. Cei doi sunt acuzați ( culmea!), că și-ar fi însușit piese de mobilier din sediul 2 al PNL Giurgiu ( clădirea situată adiacent liceului Ion Maiorescu).

Contactat la telefon, Marian Măroiu, unul dintre cei incriminați ne-a declarat: Deocamdată nu știu nimic concret în această privință…El (n.red – Gheorghe Ștefan), verbal a afirmat lucrul ăsta dar nu știu dacă este real sau spus așa la intimidare, habar n-am…Deocamdată n-am primit nimic oficial.

Întrebat dacă i se par normale afirmațiile lui Gheorghe Ștefan , eventual demersul fostului său coleg de partid, și cine sunt adevărații proprietari ai acestui mobilier devenit mobilul unor noi intrigi în sânul partidului, Marian Măroiu ne-a spus: Nu, nu mi se pare normală atitudinea acestuia…Noi avem un contract de comodat cu acel spațiu, ce este încă în vigoare…În afară de faptul că nu a venit niciodată , până mai ieri, când am făcut o adresă oficială să ne pună la dispoziție actul de adjudecare prin care el spune că a câștigat acest sediu . Noi nu am avut până zilele trecute acest act în contabilitatea noastră. La ora asta – așa cum vă spuneam- noi avem în vigoare , deci încă își produce efectele, un contract de comodat între PNL și el, Gheorghe Ștefan, ca proprietar, contract care nu a fost stins încă . Dacă a făcut această plângere probabil că a făcut-o din răutate, pentru că scaunele și mobilierul sunt cumpărate toate de către Marin Anton pe vremea când acesta era președinte la PDL. Mai mult decât atât, chiar Gheorghe Ștefan ne-a solicitat să luăm mobilierul , la un moment dat, de acolo căci el vrea să facă curat…Într-o zi am primit un telefon de la Costel Dumitru care după ce a trecut pe la sediu, m-a anunțat că înăuntru s-a început o intensă acțiune de zugrăveală și că pe scaunele neprotejate curge var… I-am spus: ”Hai să mergem să le luăm că oricum sunt proprietatea lui Anton”. Le-am explicat zugravilor că am venit să ridicăm scaunele, iar aceștia, politicoși, ne-au ajutat să le urcăm într-o mașină și să le ducem la celălalt sediu. Tot în acest context al scandalului iscat, am auzit că cineva ar fi făcut o sesizare la 112 , dar nici acest lucru nu se confirmă, atâta timp cât nu ne-a solicitat nimeni , care să ne întrebe dacă am furat sau nu scaunele…În concluzie nu avem nimic oficial… totul este doar la nivel declarativ. Repet: scaunele și mobilierul din acea clădire, toate, sunt în inventarul PNL-ului.

Cum a ajuns acest imobil în mâna politicianului Gigi Ștefan , ne-a explicat tot președintele Măroiu: Fostul PDL a avut niște datorii neachitate , după campaniile electorale. El a lăsat ca acest imobil să intre în insolvență după care s-a dus singur să îl cumpere . O șmecherie ce nu-i legitimează în niciun fel însă gestul de a ne acuza pentru că am fi furat, de fapt recuperat, 5 scaune ale PNL, din sediul PNL, conform contractului de comodat aflat în vigoare…

Altfel spus, acest scandal creat artificial de către Gheorghe Ștefan , cu dorința clară de a macula imaginea organizației , pare mai degrabă o materializare a dictonului : ”După mine potopul!”

Oricum cât a fost el președinte, Organizația asta nu s-a ales cu nimic – mai preciza Marian Măroiu. Și după el și după Beianu s-a ales praful și acum mai vine și cu declarații acuzatoare …I-am spus de nenumăarte ori : Vezi domnule că venim să luăm scaunele alea de acolo, că sunt ale noastre, ale partidului… și toate celelalte. O perioadă s-a făcut că plouă…Oricum mobilierul a rămas acolo, deși se află în contabilitatea PNL-ului, căci noi nu am reușit să luăm deocamdată decât scaunele. El nu a înțeles probabil că nu poate să ia o clădire și să și-o adjudece cu tot ce este în ea, cu mobilier …ne-a mai spus președintele Organizației Municipale PNL Giurgiu, Marian Măroiu, răspunzând astfel acuzațiilor fostului copreședinte al Organizației, Gigi Ștefan.

O situație , după cum observați, extrem de jenantă, care vorbește mult despre caracterul acestui personaj dual, Gheorghe Ștefan, caracter denunțat de către publicația noastră încă de la momentul preluării mandatului de copreședinte al PNL Giurgiu, în tandem cu un alt oportunist de carieră, Dumitru Beianu ce, la rândul său, și-a demonstrat în cele din urmă fariseismul politic… și nu numai.

Cert este faptul că Organizația PNL Giurgiu se va descurca mult mai bine de acum încolo fără Gheorghe Ștefan și fără cei aduși – uneori de pe la alte partide ( vezi Florian Nicolae) – pentru a înmulți numărul fanilor lui, din Organizație.

În concluzie, pentru gestul său de astăzi, ce nu trădează decât o mare doză de frustrare, nu ne rămâne altceva de făcut decât să parafrazăm o maximă a fostului său maestru, Traian Băsescu: ”Rușine domnule Gigi Ștefan, RUȘINE!

(Florian TINCU)