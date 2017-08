România, codaşa Europei la numărul de kilometri de autostradă

România este codaşă în Europa Centrală şi de Est la numărul de kilometri de autostradă şi deocamdată nici perspectivele nu sunt foarte bune. „Adevărul,ro“ a făcut recent o comparaţie a situaţiei de la noi cu cea din celelalte ţări din Europa Centrală şi de Est. Şi iată ce a constatat…

În prezent, în România sunt 748,428 km de autostradă daţi în folosinţă, conform unui răspuns al oficialităţilor, iar în 2016 nu s-a dat în folosinţă niciun kilometru de autostradă. În ceea ce priveşte kilometrii de autostradă care urmează să fie finalizaţi în 2017, reprezentanţii Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) spun că „lucrările aferente autostrăzii Bucureşti-Ploieşti Sector 1, km 0+000 – km 3+325; Nod Centura Bucureşti km 6+500 şi Nod Moara Vlăsiei km 19+500 au ca termen estimat de finalizare data de 30 noiembrie 2017. Tot legat de această porţiune de autostradă, reprezentanţii CNAIR spun că având în vedere „ultimul program de execuţie a lucrărilor transmis de către antreprenor, termenul estimat de finalizare a lucrărilor este 9 august 2018. Antreprenorul a comunicat că va depune toate diligenţele în vederea finalizării până la sfârşitul anului.

Tot cei de la CNAIR mai precizează că la sfârşitul acestui an estimează recepţia Loturilor 3 şi 4 din Autostrada Sebeş – Turda, în lungime de 12,45 km, respectiv 16,3 km. La sfârşitul anului 2017 se preconizează a fi finalizate şoselele : Lugoj – Deva lot 3 (21,141 km) şi Lugoj – Deva lot 4 (22,139 km). În martie 2017 au fost recepţionaţi 15,44 km pe Lugoj-Deva.

Cât cheltuie România anual pentru investiţii în drumuri şi întreţinerea lor!

„Sumele alocate pentru repararea şi întreţinerea drumurilor naţionale pe anul 2016 au fost în valoare de 1.128.603.696 lei cu TVA, din care 584.141.000 lei de la bugetul de stat, 544.462.696 lei din surse proprii“, au precizat reprezentanţii CNAIR.

Tot cei de la CNAIR au mai declarat că „necesarul anual de fonduri financiare în vederea asigurării unei viabilităţi corespunzătoare pe reţeaua de autostrăzi şi drumuri naţionale din administrarea CNAIR este de 1.720.000.000 lei“. Jurnaliştii de la „Adevărul“ au aflat de la reprezentanţii ministerelor transporturilor şi companiilor naţionale de drumuri din toate ţările Europei Centrale şi de Est numărul de km de autostradă daţi în folosinţă până acum şi ce urmează să fie finalizat în acest an. S-a dorit, de asemenea, aflarea sumelor investite anual în infrastructură în toate aceste ţări. Rezultatele covârşitoare arată că România stă cel mai prost în regiune din acest punct de vedere.

Şi Bulgaria stă mai bine ca noi

După cum a declarat pentru Adevărul Dieter Hintenaus, reprezentant al ASFINAG, agenţia de stat pentru autostrăzi şi drumuri din Austria, „reţeaua de autostrăzi şi drumuri expres are la ora actuală 2.198 km. Dintre aceştia, 1.720 km reprezintă autostrăzi“. O reţea impresionantă, în condiţiile în care Austria are o suprafaţă de doar 83.879 km pătraţi, de aproape trei ori mai mică decât a României. În acest an vor mai fi deschişi 25 de km de autostradă din Austria pe autostrada A5, din nordul Vienei în direcţia graniţei cu Cehia. Impresionantă este suma pe care ASFINAG o va investi în acest an pentru infrastructura rutieră din Austria: 1,2 miliarde euro. Iar din această sumă, cel mai mare procent, 32%, este alocat pentru construcţia de noi autostrăzi. Slovenia are în prezent 529 km de autostradă la o suprafaţă de 20.273 km pătraţi, de peste zece ori mai mică decât a României. După cum spun reprezentanţii DARS, compania de autostrăzi din Slovenia, în acest an vor mai fi deschişi 7,3 km de autostradă.

Serbia, deşi a trecut prin război şi are o suprafaţă de 88.361 km pătraţi, de aproape trei ori mai mică decât a României, are aproape acelaşi număr de km de autostradă ca şi ţara noastră: 747. După cum au declarat pentru „Adevărul“ reprezentanţii Ministerului Construcţiilor, Transporturilor şi Infrastructurii din Serbia, „anul trecut au fost construiţi 100 de km de autostradă, iar în acest an vor fi finalizaţi alţi 80 de km“. Anul trecut, Serbia a investit 172 de milioane de euro în infrastructura rutieră.

De departe, cel mai bine în regiune la autostrăzi stă Polonia. „La ora actuală, în Polonia sunt 1.705 km de autostrăzi şi 1.568,1 km de drumuri expres. Anul trecut au fost construiţi 78,5 km de autostrăzi, iar în acest an vor fi construiţi 350 de km de autostrăzi şi drumuri expres. Anul trecut, Polonia a investit în infrastructura rutieră aproximativ 3 miliarde de euro“, a declarat pentru „Adevărul“ Szymon Huptyo, purtător de cuvânt al Ministerului Infrastructurii şi Construcţiilor din Polonia.

Şi Croaţia dă clasă României la infrastructură: are 1.313,8 km de autostradă la o suprafaţă de doar 56,594 km pătraţi. Şi vecinii din Bulgaria au mai mulţi km de autostradă decât noi: 786, la o suprafaţă de 111.000 km pătraţi, de două ori mai mică decât România. De asemenea, Cehia are la ora actuală 1.250 de km de autostrăzi şi vrea să crească numărul acestora la 2.000 de km până în 2030. La sfârşitul lui 2016, Ungaria avea 1.191 km de autostrăzi la o suprafaţă a ţării de 93.030 km pătraţi, iar Slovacia are 464 de km de autostrăzi, la o suprafaţă de doar 48.845 km pătraţi.

Jurnal