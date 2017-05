Refuzul unui loc de muncă va duce la anularea venitului minim garantat!

În România la acest moment sunt circa 25.000 de persoane care beneficiază, de peste 10 ani, de ajutor social! Din nefericire unii dintre aceştia au făcut din lucru acesta ”o profesie”.

Potrivit legii în vigoare, „persoanele apte de muncă, ce nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi, se iau în considerare la stabilirea numărului membrilor de familie pentru determinarea nivelului de venit pe familie numai dacă fac dovada faptului că sunt în evidenţa agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, pentru încadrare în muncă, şi nu au refuzat un loc de muncă ori participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională oferite de aceste agenţii”.

Tot actuala legislaţie dă dreptul acestor persoane să refuze de 3 ori ocuparea unui loc de muncă. Practica ne demonstrează că majoritatea celor ce primesc venit minim garantat sub formă de ajutor social refuză să meargă la muncă, preferând să stea acasă pe banii statului. PNL doreşte să vină în sprijinul autorităţilor locale şi al agenţilor economici care au nevoie de forţă de muncă. În acest sens, liberalii au depus în Camera Deputaţilor, un proiect de lege prin care se modifică alineatul (7) al articolului 15 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, în sensul că persoanele apte de muncă să accepte locul de muncă care li se oferă sub condiţia ca refuzul acestuia duce la încetarea ajutorului social sub formă de venit minim garantat.

Propunerea PNL se bazează pe datele statistice oferite de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale. Conform acestora, la nivelul lunii decembrie 2016 aveam ca număr de beneficiari de drepturi curente – 55.457, beneficiari suspendaţi la sfârşit de lună – 2.643. Pentru luna aprilie 2017, statistica ne arată că avem ca număr de beneficiari de drepturi curente – 243.006, beneficiari suspendaţi la sfârşit de lună – 17.712. Tot din datele statistice aflăm că în România la acest moment majoritatea celor circa 25.000 de persoane care beneficiază de ajutor social , de peste 10 ani, stau în vile şi se plimbă cu maşini scumpe. Apreciem că ajutoarele sociale oferite de stat trebuie strict orientate către cei care au nevoie de ele , şi nu către cei care vor să înşele statul , stand, lună de lună cu mâna întinsă la Primărie, aşteptând banii aferenţi venitului minim garantat.

(Jurnal)