Răzvan CUC, ministrul Transporturilor, a fost mințit !

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a fost prezent vineri 17 februarie, în Timișoara, după ce a inspectat lotul II al autostrăzii Lugoj – Deva. Ministrul susține că i s-a spus că recepția nu se poate face din rațiuni birocratice, în schimb, a constatat că a fost mințit în față.

”Am convocat la sediul ministerului toţi factorii implicaţi în acest proiect şi le-am cerut să îmi explice care sunt problemele şi de ce nu se poate deschide traficului. Mi-au spus că nu sunt niciun fel de probleme decât cele de ordin birocratic, că nu se putea face recepţia parţială pe aceste trei secţiuni. Am rezolvat această problemă, am luat legătura cu Inspectoratul de Stat în Construcţii mi-au spus că recepţia se poate face, dar din păcate am constatat că aceşti membri care au participat la acest proiect m-au dezinformat total. Acesta este motivul pentru care am venit astăzi la faţa locului să mă elucidez. Bineînţeles vor suporta şi consecinţele”, a declarat ministrul.

Acesta a explicat că după ce comisia de recepţie a făcut o inspecţie pe tronson au fost descoperite mai multe neconformităţi de care nu a fost informat. Prin urmare, nu poate fi avansat un termen pentru deschiderea lotului, fiind nevoie de expertize suplimentare. Ministrul Răzvan Cuc a amintit că actuala conducere a ministerului a finalizat auditul de siguranță rutieră și a majorat perioada de garanție pentru tronson de la patru la opt ani.



(Jurnal)