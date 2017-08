Protecţia Consumatorului Giurgiu „nici usturoi n-a mâncat nici gura nu-i miroase!”

Ultimele informaţii obţinute, precum şi sursele noastre ne confirmă, o dată în plus, faptul că am avut dreptate, atunci când în urma unor analize în teren şi după consultarea mai multor surse am conchis că principalii vinovaţi pentru evenimentele neplăcute din Bâlciul de Sfânta Maria, ce se puteau încheia dramatic pentru unii, este conducerea Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorului (CJCP) Giurgiu.

Nemulţumirile exprimate, în mod public, de celelalte instituţii de pe plan local, implicate în activitatea de supraveghere a târgului anual (Bâlci) din Municipiul Giurgiu desfăşurat în perioada 7-15 august, au vizat lipsa de colaborare cu sus-amintita instituţie. Din raportul încheiat în urma evenimentelor din 11 şi 13 august, din târg, se desprinde clar concluzia că CJCP Giurgiu a omis o serie de măsuri pe care ar fi trebuit să le aplice încă de la început, privându-le de colaborare pe toate celelalte instituţii…Conform aceluiaşi raport Poliţia locală nu a găsit o colaborare cu organele Oficiului judeţean pentru Protecţia Consumatorului deoarece aceştia nu ne-au adus la cunoştinţă unele măsuri luate de dânşii şi pe care noi le puteam duce la îndeplinire pentru a preîntâmpina evenimentele produse.

Şi reproşurile continuă: Oficiul Judeţean pentru Protecţia Consumatorului nu a efectuat încă din data de 07.08 2017 control pe linia autorizaţiilor ISCIR drept pentru care au existat cele două evenimente (…) care puteau degenera în evenimente de mari proporţii.

Ba mai mult de atât în acest raport se mai precizează: După două convocări la Instituţia Prefectului a existat colaborare cu instituţia sus menţionată ( n.red. OJPC…)

Adică exact ceea ce observau jurnaliştii noştri în materialul prezentat imediat după consumarea primului şi al celui de-al doilea incident din Bâlci.

În consecinţă, poliţiştii locali, care au asigurat liniştea şi ordinea pe parcursul tuturor celor aproape nouă zile de bâlci, se plâng că nu au putut să ducă la îndeplinire măsurile care puteau preîntâmpina evenimentele ce au inflamat opinia publică, cât şi reacţiile locuitorilor Municipiului.

Gunoiul de sub preş…

În timp ce lucram la redactarea acestui material, am primit din partea Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorului un comunicat, extrem de stufos, prin care se încearcă să ni se demonstreze, nouă, ăstora de la „Jurnal giurgiuvean”, cât de bine a fost gestionată întreaga situaţie , deşi raportul către Instituţia Prefectului , prezentat de către toţi ceilalţi factori implicaţi, dovedeşte limpede , cu totul altceva.

Din păcate aşa cum observam încă din primul material prezentat cititorilor cotidianului nostru, nici de data aceasta adevăraţii vinovaţi nu au demnitatea şi nici curajul de a-şi asuma greşelile , încercând ca de fiecare dată să ascundă gunoiul sub preş. Altfel spus, conducerea OJPC vrea să ne convingă că nici usturoi nu a mâncat şi nici gura nu-i miroase!

Pentru că lucrurile nu pot fi lăsate aşa, atâta timp cât în cursul celor două evenimente puteau să se consume adevărate drame, solicităm instituţiei Prefectului declanşarea unei anchete serioase în care „procurorii” să fie cei care să decidă cine trebuie să plătească oalele sparte. Altfel riscăm ca data viitoare lucrurile să se repete , dar în mod tragic!

(CityZen)