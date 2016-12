Programul supermaketurilor din Municipiu în perioada 31 decembrie 2016 – 3 ianuarie 2017

Cu siguranță că fiecare dintre noi mai are câte ceva de cumpărat, pe ultima ”sută de metri”, înainte de a se așeza la masa de Revelion. Iată de ce am dorit să venim în sprijinul d-stră, oferindu-vă programul celor trei zile de final de an 2016 și respectiv, de început de an 2017 , al supermarketurilor din municipiul Giurgiu.

Supeco – 31 dec: – 7.30 -18.00

– 1 ian: – închis

– 2 ian: – 9.00 – 16.00

Lidl – 31 dec: 7.00 – 19.00

– 1 ian: – închis

– 2 ian: – 10.00 – 20.00

Penny – 31 dec: – 7.00 – 18. 00

– 1 ian: – închis

– 2 ian: – 9.00 – 16.00

Profi – 31 dec: – 7.30 – 18.00

– 1 ian: – închis

– 2 ian: – 10.00 – 18.00

MegaImage – 31 dec: – 7.00 – 22.00

– 1 ian: – închis

– 2 ian: 8.00 – 22.00

Billa – 31 dec. – 7.00 – 20.00

– 1 ian. -închis

– 2 ian:- 10.00 – 18.

Kaufland - 31 dec: 7.00- 17.00

- 1 ian: Închis

– 2 ian: 9.30 -14.30

(Jurnal)