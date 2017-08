Programul PNDL 2 alocă judeţului  Giurgiu circa 800 milioane de lei!

Ministerul Dezvoltării a publicat lista proiectelor ce primesc finanţare prin programul PNDL 2, listă care, pentru judeţul Giurgiu, cuprinde 191 de proiecte.

Este vorba despre proiecte ce vizează reabilitări de drumuri, modernizări şi asfaltări, dotări ale şcolilor şi grădiniţelor , lucrări de modernizare a dispensarelor medicale şi evident realizarea sistemelor de apă şi canalizare. Suma totală a acestor proiecte ce revine judeţului Giurgiu este de peste 780 de milioane lei.

În legătură cu acest subiect recent, preşedintele PSD Giurgiu, Marian Mina, a declarat într-o conferinţă de presă: „Mă bucur de faptul că ne-am mai onorat o promisiune pe care am făcut-o giurgiuvenilor, noi, PSD-ul, aceea de a aduce bani în vederea dezvoltării judeţului Giurgiu. Preşedintele Mina a mai spus că Ministerul Dezvoltării a publicat lista proiectelor care vor intra la finanţare, iar judeţul Giurgiu are aprobat un număr de 191 de proiecte în valoare de peste 783 de milioane de lei. Sunt proiecte de aducţiune de apă, de canalizare, reparaţii drumuri, pentru şcoli şi grădiniţe. A fost o muncă deosebită; am străbătut pentru asta tot judeţul, am avut nenumărate întâlniri cu primarii şi iată, după cum vedeţi, rezultatele au meritat acest efort. La finalul declaraţiei preşedintele CJ Giurgiu a mai spus: Vreau să precizez că n-au existat preferinţe, culori politice, pentru că noi considerăm că toţi locuitorii judeţului au dreptul la condiţii civilizate de trai şi nu ne interesează cărui partid aparţine primarul.

(Jurnal)