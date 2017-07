Primarul Dan Rusu, singurul reprezentant al autorităţilor giurgiuvene la acţiunea derulată de Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali

Astăzi, 26 iulie, Fortul Nr. 13 de la Penitenciarul Jilava a găzduit acţiunea „România în picioare pentru asistenţa socială”, derulată de Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali. Evenimentul se derulează la nivel naţional, ziua de miercuri fiind rezervată judeţelor Giurgiu şi Ilfov.

Prezent la acţiunea de la Jilava, primarul comunei Adunaţii Copăceni, Dan Rusu, declara, pentru „Jurnal Giurgiuvean”, la finalizarea discuţiilor:

„A fost o experienţă inedită, cu atât mai mult cu cât acum am conştientizat mai bine care este, de fapt, rolul unui asistent social într-o comunitate. Am înţeles, toţi cei care am participat, că nimic nu se poate dezvolta fără componenta socială, iar eu, ca primar, am deja conturate câteva idei pe care sper să le pot pune în practică în comuna Adunaţii Copăceni. Marele meu regret, şi v-0 spun cu toată sinceritatea, este legat de faptul că am fost singurul reprezentant al autorităţilor publice din Giurgiu…Pierderea, dacă mi se permite să spun aşa, este a celor care au absentat, pentru că s-au discutat teme extrem de interesante”, ne mai spunea primarul Dan Rusu.

Printre subiectele abordate în cadrul discuţiilor de la Jilava s-au numărat garantarea accesului la servicii de calitate pentru toţi cetăţenii României, acordarea beneficiilor de asistenţă socială (prestaţii) numai în completarea pachetului de servicii sociale, definirea rolului central al asistentului social ca profesionist în cadrul sistemului de asistenţă socială, asigurarea şi respectarea condiţiilor necesare exercitării profesiei de asistent social, dar şi a unui cadru legal stabil şi coerent pentru întreg sistemul de asistenţă socială, precum şi posibilitatea ca asistenţii sociali să se poată implica în procesul de luare a deciziilor, atât la nivel central, cât, mai ales, local.

Acţiunea din data de 26 iulie a fost coordonată de preşedintele CNASR, Doru Buzducea, şi de secretarul executiv Diana Cristea, precum şi de vicepreşedinţii Colegiului, Cristian Roşu şi Ioan Durnescu.

