Primarul comunei Ghimpaţi, Constantin Cărăpănceanu, nu şi-a pierdut optimismul, clădind o viaţă mai bună concetăţenilor săi!

Una dintre zonele puternic afectate de către viscolul manifestat în cele trei serii de căderi masive de zăpadă în judeţul Giurgiu a fost comuna Ghimpaţi. Şi cu toate astea primarul localităţii, Constantin Cărăpănceanu a rămas optimist declarându-ne faptul că lucrurile ar fi putut fi mult mai grave, dar că sprijinul concetăţenilor a fost determinant în lupta cu anotimpul.

Noi ne-am făcut datoria ca de fiecare dată – ne spunea primarul Cărăpănceanu. Am avut şi ajutorul utilajelor. Este adevărat că în perioada de viscol au fost blocate de câteva ori căile de acces între Giurgiu şi Ghimpaţi, dar utilajele au acţionat rapid, iar blocajele s-au limitat la câteva ore. Aici avem un drum către Albele care în fiecare iarnă ne creează probleme, mai ales locuitorilor acestui sat, dar cu utilajele avute la dispoziţie am rezolvat situaţia, deszăpezind drumul, care a fost blocat doar pe perioada viscolului. Nu am avut probleme nici cu energia electrică în gospodării şi nici cu apa, aşa cum s-a întâmplat în altă parte…

Drumul Naţional a fost permanent curăţat de zăpadă pentru a asigura fluenţa traficului către Capitală şi a se putea face legătura cu judeţul apropiat, Teleorman. Primarul comunei ne mai preciza că Ghimpaţi este totuşi o localitate bine aşezată din punct de vedere al situaţiilor de urgenţă. O firmă din zonă care are utilaje a acţionat prompt de fiecare dată când acest lucru s-a impus, în toată această perioadă. Dimineţile, mai ales atunci când s-a format polei, am intervenit cu sare şi nisip pentru a nu crea cetăţenilor probleme în deplasarea prin comună.

Întrebat care a fost atitudinea consătenilor săi pe toată această perioadă, primarul Cărăpănceanu ne-a spus: Cetăţenii au fost solidari, ajutându-ne. Un întreg grup de locuitori ai comunei ne-a sprijinit să dăm zăpada din centrul localităţii. Am avut şi sprijinul celor ce se bucură de Legea 416 (n.red- ajutor social din partea Primăriei), care au participat mai ales la degajarea zăpezii din faţa şcolilor, a bisericilor şi cimitirelor, de pe lângă trotuare, magazine… Ne-au solicitat chiar şi staţiile de benzină care ne-au mulţumit pentru ajutorul dat. Ferma olandeză de animale ce îşi are locaţia în satul Naipu este una din instituţiile care s-au bucurat de sprijinul acordat de oamenii noştri. Ambulanţele nu au avut nici ele de suferit şi nici probleme în trafic…

Curioşi să aflăm care este percepţia oamenilor despre Piaţa modernă deschisă în toamna trecută în localitate, primarul Cărăpănceanu ne-a spus că ea merge foarte bine mai ales în perioada de week-end. Este o piaţă agroalimentară accesată în special de către localnici. O Piaţă autorizată în care cetăţenii din întreaga comună fac chiar schimburi de produse, ca altădată, prin troc, dau porumb pe sămânţă – ne mai spunea domnia sa.

Din păcate de curând, aşa cum şi publicaţia dumneavoastră nota acest lucru, a existat suspiciunea confirmată în final a unui caz de gripă aviară, la o lebădă moartă pe balta localităţii. Motiv pentru care DSVSA-ul a luat o serie de măsuri în localitate pe o rază de 3 km, cu păsările, dar cazul a fost repede izolat realizându-se în acest sens şi un plan de măsuri în cadrul căruia cetăţenii nu au avut voie să scoată păsările din gospodărie şi nici să meargă cu ele la piaţă. Şi astfel s-a prevenit eventuala scăpare de sub control a acestui incident. Este şi cauza pentru care piaţa a fost închisă aproape o lună. Am format şi o echipă din partea Primăriei Ghimpaţi cu care am mers din casă în casă, înştiinţând cetăţenii, toate instituţiile din zonă, am oprit fondul de vânătoare. În concluzie am luat toate măsurile pentru ca nimic să nu se mai poată întâmpla în acest sens, cazul fiind izolat.

După această mărturisire privind greutăţile pe care le-a întâmpinat în perioada anterioară, primarul Constantin Cărăpănceanu a fost solicitat de către jurnaliştii noştri să ne vorbească despre proiectele pe care le pregăteşte, proiecte ce vor fi demarate în această primăvară. Un material pe care însă vi-l vom prezenta într-o altă ediţie a cotidianului nostru, plin de proiecte ce vor adăuga lucruri noi imaginii comunei Ghimpaţi, o localitate ce capătă, de la o zi la alta, un iz tot mai occidental, în care cetăţenii se simt – după cum ne declarau – tot mai mulţumiţi şi mai împliniţi.

(Tincu Florian)