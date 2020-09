Luni, 14 septembrie, a însemnat începutul unui nou an școlar. Așa cum s-a întâmplat cu toate școlile din județ, și unitățile de învățământ din Adunații Copăceni (școli și grădinițe) și-au primit elevii în clase, după scenariul 1, așa cum ne preciza primarul comunei, Dan Rusu.

„După cum știți, anul acesta clopoțelul sună în condiții speciale. Rolul copiilor noștri este să învețe, iar al nostru să le oferim tot ceea ce depinde de noi pentru aceasta.

Astfel, școlile din comuna noastră urmează scenariul 1, potrivit căruia toți elevii merg la școală, respectând și aplicând toate normele de protecție.

În acest an, am întreprins toate măsurile pentru ca elevii noștri să poată frecventa cursurile în siguranță, școlile fiind dotate cu săpun, dezinfectant, măști de protecție, etc. De asemenea, au fost create reguli de distanțare fizică în clase și pe holuri. Mai mult, vă informăm că am demarat procedura de licitație pentru tabletele necesare fiecărui elev, finanțarea fiind asigurată de guvernul PNL.

Având în vedere aceste lucruri, vă asigurăm dragi părinți de faptul că la noi în comună, copiii noștri au posibilitatea de a-și desfășura procesul de învățământ în cele mai bune condiții. Astfel, nu ne rămâne decât să le urăm un an nou școlar cu rezultate bune la învățătură și SUCCES!”, a mai ținut să transmită primarul comunei Adunații Copăceni, Dan Rusu.

(Jurnal)