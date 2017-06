Prima declarație de presă a lui Victor Ponta, în calitate de Secretar General al Guvernului

„Viața ne pune în situații neașteptate. Premierul mi-a propus ieri să vin în echipa domniei sale în această perioadă cu totul anormală. Am spus imediat da, deși nu mă aflam în țară, vin să-l ajut pentru că eu cred că merită sprijin.

Funcția de secretar general al Guvernului nu era exact ce aveam în planul de carieră dar nu cred că e cazul de orgolii aici. E cazul să asigurăm funcționarea guvernului pentru binele tuturor cetățenilor. Guvernul nu e al unui partid, al unor alegători ai unui partid, ci e Guvernul României. Voi ocupa în mod temporar această funcție.

Îl cunosc de foarte mulți ani pe Sorin Grindeanu, e un om onest, ca toți cei din Banat. Nu a cerut el funcția de premier, ci i s-a dat. În ultimele zile, am văzut un premier puternic, hotărât, cu viziune pentru viitorul României, și pentru viitorul PSD, dacă PSD mai vrea să aibă un viitor.

Să fie foarte clar ce vreau să facem. E vorba de o perioadă de timp limitată, dar nu se știe cât de limitată. Să țină pe linia de plutire activitatea guvernamentală torpilată de o decizie politică greșită a domnului Dragnea, colegul nostru, e cel mai important acum. Perioada următoare depinde de evoluțiile politice. Dacă moțiunea de cenzură nu întrunește voturile, e vorba deja de o activitate pe termen mai lung, în care premierul va încerca o majoritate și un guvern funcțional, lucru pe care l-a realizat domnul Tăriceanu în 2007. Dacă moțiunea pe care cred că foarte mulți parlamentari PSD nu o vor vota trece, atunci până la numirea unui nou premier, domnul Grindeanu asigură funcționarea Guvernului.

Au fost și perioade de interimat de până la trei luni. Nu poți să închizi Guvernul la dorința domnului Dragnea. Există măsuri guvernamentale care nu pot aștepta – până la 1 iulie trebuie acreditate agenții de management, trebuie închis semestrul I la buget și pregătită rectificarea, sunt întâlniri internaționale. Sunt absolut convins că cel puțin din partea premierului există dorința de dialog chiar și în ceasul al treisprezecelea, pentru ca Guvernul să aibă o majoritate normală, mă refer la PSD – ALDE, desigur.

Am acceptat funcția și mă consider onorat să lucrez cu domnul Grindeanu. Sunt cu atât mai mulțumit cu cât în ultimele trei zile a trecut un test mafiot aproape: amenințări personale, așa-zise dezvăluiri personale sau tentative de mituire cu funcții bănoase. Faptul că a trecut acest test a fost motivul determinant pentru care am acceptat această funcție. Din această seară ne-am apucat de treabă și la Guvernul României nu se stinge lumina.”