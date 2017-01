Preşedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, i-a retras cetăţenia moldovenească lui Traian Băsescu. Care a fost reacţia fostului preşedinte al României

Chiar la finele anului trecut preşedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, i-a retras cetăţenia moldovenească lui Traian Băsescu. Igor Dodon motiva acest gest declarând că astfel repară încălcarea legii, comisă de fostul preşedinte. De precizat că fostul președinte al României, Traian Băsescu, a depus jurământul ca cetăţean moldovean acum două luni.

Fostul şef al statului român votase la al doilea tur al alegerilor prezidenţiale din Republica Moldova, când a susţinut-o pe Maia Sandu. Traian Băsescu a declarat pentru Ştirile TVR că va continua lupta împotriva politicii lui Dodon şi că va vedea dacă, prin avocaţi, poate fi atacat decretul în instanţă.

Preşedintele Igor Dodon spune că i-a retras cetăţenia lui Traian Băsescu pentru că fostul lider de la Cotroceni ar fi atentat la suveranitatea şi integritatea Republicii Moldova. În perioada în care era preşedinte al României, Traian Băsescu ar fi pus în pericol existenţa Republicii Moldova ca stat, pentru că a militat mereu pentru unirea Republicii Moldova cu România. Mai mult, Traian Băsescu nu ar fi recunoscut niciodată existenţa poporului moldovenesc, ceea ce contravine Constituţiei Republicii Moldova, spune Igor Dodon.

Potrivit preşedintelui moldovean, în timpul procedurii de acordare a cetăţeniei lui Traian Băsescu şi soţiei sale, Maria Băsescu, au fost ignorate avizele mai multor instituţii. De asemenea, a fost ignorat faptul că exista o urmărire penală, a relatat la Telejurnal Ileana Pîrgaru de la TVR Moldova.

Anunţul retragerii cetăţeniei lui Traian Băsescu a fost făcut chiar de Igor Dodon, atât pe pagina sa de Facebook cât şi pe cea de Twitter.

La rândul său, Traian Băsescu a declarat că a aflat din presă despre faptul că i s-a retras cetăţenia moldovenească, susţinând că această hotărâre arată că preşedintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, îi este teamă de el.

” Ce părere să am alta decât că un preşedinte promoscovit retrage cetăţenia unui cetăţean al Republicii Moldova doar pentru că nu gândeşte ca el. Or, eu nu o să pot gândi ca un bolşevic niciodată”, a afirmat Băsescu. El a susţinut că va analiza posibilitatea de a ataca în instanţă această decizie. „O să văd ce se poate face din punctul acesta de vedere, dar conform Constituţiei, preşedintele Republicii Moldova are drepturi foarte largi, din acest punct de vedere, nu ştiu dacă se poate face ceva în instanţă. Cert este că lui Dodon îi este teamă, asta arată decizia lui, îi este teamă de Băsescu”, a adăugat fostul şef de stat.

Preşedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a semnat deja decretul pentru retragerea cetăţeniei acordate lui Traian Băsescu, dar nu şi soţiei sale, Maria Băsescu, informează Agerpres.

