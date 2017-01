Pe Marin Bălan, primarul comunei Vedea, cele 3 răbufniri ale iernii nu l-au găsit nepregătit . Gospodarii comunei au luptat, cot la cot, cu zăpada…

Marin Bălan, primarul comunei Vedea ne vorbea la sfârșitul săptămânii trecute despre modul în care cetățenii comunei, conducerea Primăriei, au reușit să răzbată cele trei ”agresiuni” ale iernii…

Am luat, de la primii fulgi căzuți, măsuri de precauție. La ultima zăpadă , la prima oră a zilei toate străzile principale ale localității au fost deszăpezite, asigurând circulația fluentă în zonă – ne spunea primarul Bălan. Pe DN 5 nu au existat probleme, mai ales că firmele trimise de către Consiliul județean cu utilajele din dotare au lucrat toată noaptea , căile de acces fiind curățate în doar 2-3 ore… ne spunea primarul Marian Bălan.

Întrebat cum au stat cu furnizarea energiei electrice în zilele cu visol, primarul comunei ne-a spus: Am avut doar câteva probleme…Noaptea, pe la ora 3, chiar eu am sunat ENEL-ul care a trimis echipe la fața locului remediind avariile apărute pe rețeaua de joasă tensiune , în gospodăriile unor cetățeni, ele rezolvându-se în câteva ore. Din fericire pentru noi nu s-au întâmplat lucruri deosebite, bătrâni care să rămână fără căldură în cămine , sau persoane care să reclame că au rămas înzăpezite. Toate defecțiunile apărute în localitate au fost rezolvate în timp util. Școlile nu au funcționat doar pe perioada în care Inspectoratul Școlar a întrerupt cursurile. În rest copiii au mers la școală în mod normal , microbuzul ducându-i atât dimineața cât și la prânz , străzile fiind accesibile traficului.

Evident că nu puteam încheia dialogul cu primarul localității fără să-l întrebăm de priorități la acest început de an… Am primit de la Ministerul Mediului solicitarea să punem pe hârtie toate proiectele pe care le avem în vedere pentru 2017 și care urmează a fi implementate pe raza localității – ne preciza Marin Bălan. Probabil că acest demers a fost făcut pentru a se aloca fondurile în funcție de lucrările existente la nivel de județ. Vorbind de proiecte, la Vedea este vorba despre un parc, un heleșteu, a doua tranșă privind asfaltarea comunei și de finalizat lucrările de canalizare cu care am ajuns la 50%, sistemul de apă fiind deja finalizat, în întregime.

L-am mai întrebat pe primarul comunei Vedea dacă are bani suficienți pentru salarii. Nu am avut probleme cu salariile…La începutul anului, la repartizarea bugetului am avut grijă să ne repartizăm pe fiecare cont în parte sumele necesare – ne-a răspuns Marin Bălan. Mă bucur că ne-am gospodărit bine și am reușit chiar să luăm și prima tranșă de lemne pentru persoanele cu pensii și salarii mici, fiind convinși că până la finele lunii să ne intre banii necesari și să putem acorda oamenilor și a doua tranșă de lemne.

Primarul ne-a vorbit totodată de efortul concetățenilor săi din toată această perioadă: Persoanele ce primesc ajutor social de la Primărie au fost în primele rânduri în acele zile în care ninsoarea a căzut zi și noapte peste drumuri și case. Ei au fost coordonați de către viceprimarul Șerban Alexandru , sprijinindu-i pe cetățenii comunei să descongestioneze căile de acces din curte, ulicioarele și mai ales trotuoarele – ne mai preciza Marin Bălan, cu o tentă de satisfacție în glas, cu siguranță izvorâtă din devotamentul celor pe care îi reprezintă, și în slujba cărora se află, oameni gopodari care au demonstrat pe tot paarcursul acestui asalt al iernii că le pasă de semenii lor.

(Florian T.)