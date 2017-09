Ovidiu ANDREI (ALDE): „Tot mai mulţi oameni de calitate vin către formaţiunea noastră”

Deşi a fost vacanţă, în parte dintre formaţiunile politice din Giurgiu activitatea a fost una intensă. La fel s-a întâmplat şi cu cei de la ALDE care, în ultimele luni, au fost ocupaţi cu organizarea de alegeri sau cu înfiinţarea de noi organizaţii locale.

Co-preşedintele organizaţiei judeţene, Ovidiu Andrei, preciza, în conferinţa de presă de astăzi, că „s-a intrat deja pe ultima turnantă în munca organizatorică din judeţ”.

„Până la jumătatea acestei luni vom reuşi să finalizăm alegerile din organizaţiile deja constituite, dar şi să înfiinţăm unele noi, acolo unde am fost văduviţi de acest aspect. Ştiţi cu toţii că la alegerile locale şi parlamentare de anul trecut, nu am avut acoperit tot judeţul şi, cu toate acestea, am obţinut rezultate excelente”, spunea Ovidiu Andrei.

Surprinzător pentru co-preşedintele ALDE Giurgiu este faptul că interesul oamenilor faţă de formaţiunea politică pe care o conduce, felul în care s-au prezentat până acum, a crescut în ultimele luni. Mai mult, spunea Ovidiu Andrei, cu cât mai mulţi oameni influenţi şi de bună calitate se alătură formaţiunii pe care o conduce, cu atât valoarea organizaţiei respective creşte.

„Deşi pare o perioadă relativ calmă, din punct de vedere politic, faptul că ne implicăm, şi modul în care ne percepe lumea, demonstrează că oamenii au realizat că ALDE este singurul partid care poate face ceva pentru România”, mai spunea co-preşedintele ALDE.

Odată cu finalizarea alegerilor din organizaţiilor locale, mai spunea liderul local al ALDE, urmează să se decidă datele la care vor avea loc alegerile pentru conducerea organizaţiei municipale, respectiv judeţene a partidului.

(Anna Lincă)