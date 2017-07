Opt cupluri de giurgiuveni şi-au reînnoit jurămintele, în faţa preotului, după 50 de ani de căsătorie!

Aflaţi la aniversarea nunţii de aur, opt cupluri de giurgiuveni (atât locuitori ai municipiului, cât şi din comunele limitrofe) au trăit joi, 13 iulie, în micuţa Biserică Grecească, emoţii greu de exprimat în cuvinte.

După cinci decenii în care au trecut, împreună, prin bune şi prin rele, mai multe cupluri şi-au reînnoit jurămintele de nuntă în faţa preotului Georgian, paroh al Bisericii Buna Vestire (Grecească) din municipiu. De altfel, la finalul slujbei, din partea Bisericii toate cele opt cupluri au primit în dar câte o icoană (reproducere a celebrei picturi aparţinând lui Gh. Tăttărăscu, ce reprezintă exact scena Bunei Vestiri). Din partea organizatorului evenimentului, Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Giurgiu, toţi au primit o diplomă de onoare şi câte un mic premiu (câte trei sute de lei) drept recompensă pentru răbdarea şi longevitatea în căsnicie.

Cele opt familii care au fost omagiate joi, sunt sunt membre ale CARP Giurgiu: Corneliu Aschember, Radu Ciocan, Anatolie Navruc, Constantin Paraschiv, Ion Berbec, Gheorghe Guţu, Petre Daca, Dumitru Fudulu.

Care este, în cele din urmă, secretul longevităţii unei asemenea căsnicii?

Răspunsul la această întrebare l-am primit de la două dintre cele opt familii: „Am muncit cot la cot, şi am înţeles de la început că trebuie să lăsăm unul de la altul, iar copiii au fost cei care ne-au ţinut aproape. Am avut şi mici discuţii, ca în orice familie, dar ne-am respectat unul pe altul şi, cel mai important, ne-am iubit” – familia Radu Ciocan.

„Ne cunoaştem de multă vreme, am şi lucrat împreună la Ambulanţă…de acolo am şi ieşit la pensie, amândoi. Ne-am respectat, ne-am iubit, şi, atâta timp cât am avut încredere unul în celălalt, şi cât încă se întâmplă acest lucru, suntem siguri că vom apuca şi nunta de diamant, numai sănătoşi să fim. Avem copii realizaţi, avem nepoţi, iar gestul de astăzi, al celor de la CARP şi al Bisericii Buna Vestire, ne-au emoţionat…la fel a fost şi acum 50 de ani, când ne-am căsătorit: emoţii, familia lângă noi…” – familia Gheorghe Guţu.

Cine „cântă” în familia celor 50 de cupluri: cocoşul sau găina?

Întrebaţi cine cântă în familiile lor, cocoşul sau găina, majoritatea au răspuns că amândoi. Doar în familia Guţu, mai hâtri, de altfel, dimineaţa cântă cocoşul, iar în restul zilei, găina!

„Evenimente ca cel de joi au mai avut loc, şi se petrec de două ori pe an: în lunile de iarnă şi în cele de vară. La începutul acestui an, 23 de cupluri au spus, din nou, DA, astfel că cei premiaţi de CARP în anul 2017 se ridică, până în prezent, la 31 de familii. Ne bucurăm că, în astfel de ocazii, ne putem ajuta membrii, e drept, nu cu mult, dar credem noi că acest lucru – că ne amintim de ei – contează cel mai mult”, ne-a declarat şi preşedintele CARP Giurgiu, ec. Ion Iorga.

(Anna Lincă)