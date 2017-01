OMENIE! Bătrânii din Naipu, uitați în mijlocul zăpezii, ajutați de un grup de tineri ai unui Club de off-road!

Scriam cu două zile în urmă despre un reportaj al celor de la PRO TV , în care ne era prezentată situația disperată a unor bătrăni din Naipu jud Giurgiu, ce se plângeau că vremea îi împiedică să iasă din casă și că nu au nici ce să mănânce.

Un grup de tineri dintr-un club de off-road, impresionati de drama acestora, au pus mână de la mână și le-au a cele necesare pentru a fi siguri că nu vor răbda în zilele ce vor veni, nici de frig și nici de foame.

„O să ne găsiți morți aici. Degeaba o să veniți atunci”…

…Sunt vorbe grele pe care tanti Ioana din Naipu le spune cu gândul că cei dragi ei, copiii și nepoții, vor face ceva. Are 87 de ani și parcă zilele acestea sunt mult prea grele pentru ea și bărbatul ei de 92 de ani. Frigul si zăpada le fac viața un chin.

Nea Marin: ”Nu băgam de seamă dacă erau iernile mai grele, eram mai tâăar, mai cu forța. Acum am pierdut și forța, și tot.

Pe ei si pe câtiva vecini, la fel de necăjiti, i-au văzut la Stirile ProTV membrii unui grup de off-road din București. Acestia s-au mobilizat peste noapte și au cumparat strictul necesar: mâncare, sucuri și lemne, mai ales ca noptile ce urmeaza se anunță foarte geroase. Când au aflat că niște străini le-au trecut pragul ca să le dea o mână de ajutor, bieții bătrâni din Naipu au început să plângâ.

MAGDA DANCIU, din grupul de tineri veniți în spijinul bătrânilor spunea: „Am vazut aseara reportajul cu cazurile de aici. Ne-am adunat cati am putut, asa peste noapte, si am venit sa ii ajutam cu ce am putut: paine, cartofi, fasole, lemne”.

Membrii clubului de off-road s-au întors în București, dar au deja o altă țintă. Vor să ajute și alți vârstnici.

Ceea ce ați văzut până acum nu este doar o lectie dureroasă de supraviețuire, ci și o lecție frumoasă de omenie: o lecție care ar trebui să ne dea de gândit. Să ne gândim la oameni care sunt la ananghie și chiar au nevoie de ajutor. O mână întinsă i-ar poate ajuta să supraviețuiască…

(Jurnal)