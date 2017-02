Olimpica giurgiuveană Andreea Bălăceanu: ”Consider că poţi ajunge la o performanţă doar cu efort, lucrând suplimentar, nu doar ceea ce ţi se cere pentru şcoală!”

Tânăra olimpică Andreea Bălăceanu s-a născut la data de 11.05.1999, în Giurgiu, fiind în prezent elevă în clasa a-XI-a la Colegiul Naţional ”Ion Maiorescu” din municipiu. Anul trecut, Andreea a reuşit performanţa de a obţine Menţiune Specială la Olimpiada Naţională de Limbi Romanice – secţiunea limba franceză.

Discutând cu tânăra elevă, am aflat că este pasionată de această materie încă de când era în clasele primare: Am ales franceza pentru că mi-a plăcut de mică. Am început, treptat, să învăţ în plus faţă de ceea ce făceam la şcoală, să merg la concursuri şi chiar să obţin rezultate bune. Cu ajutorul profesorilor şi al familiei, care m-au susţinut mereu, am reuşit să trec peste momentele mai grele şi să nu renunţ, chiar dacă nu am obţinut din prima rezultatul dorit. În plus, franceza îmi place din ce în ce mai mult şi fiecare rezultat pozitiv obţinut mă motivează să fiu din ce în ce mai bună şi să mă autodepăşesc, ne-a mărturisit Andreea.

Totodată, tânăra olimpică ne-a spus cum ar trebui, în accepţiunea sa, să procedeze un elev pentru a atinge performanţe şcolare: Pentru a deveni olimpic, un elev trebuie în primul rând să muncească şi să aibă încredere în el. Consider că poţi ajunge la o performanţă doar cu efort, lucrând mult suplimentar, nu doar ceea ce ţi se cere pentru şcoală. Un alt aspect important este să îţi placă ceea ce faci. Astfel, nu vei simţi niciodată că munceşti, iar realizările tale vor fi nu doar mai bune, ci şi obţinute mai uşor.

După terminarea liceului, deşi este pasionată şi a obţinut rezultate remarcabile la limba franceză, Andreea ne spunea că intenţionează să urmeze cursurile Universităţii Politehnice din Bucureşti: Pe lângă franceză, îmi plac foarte mult şi matematica, şi fizica. Chiar dacă pe viitor mă voi axa mai mult pe această parte, franceza va rămâne o pasiune care, cu siguranţă, îmi va fi folositoare în ceea ce voi face, a concluzionat tânăra olimpică.

O felicităm pe această cale pe Andreea pentru performanţele sale şcolare şi îi urăm multă putere de muncă pe viitor, astfel încât rezultatele sale remarcabile să nu se oprească aici!

(Teodora Nicolau)