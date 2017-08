O giurgiuveancă și cei doi copii ai săi erau să moară după ce au consumat din brânza cumpărată de la un magazin non stop din Municipiu

Cu mai bine de o săptămână în urmă, Mariana Digă și cei doi copii ai săi (o fată de 10 ani și un băiat de 18 ani), din Giurgiu, au fost la un pas de moarte după ce au consumat brânză cumpărată de la un market de cartier, aflat la capătul circuitului 3, în apropierea Liceului de Construcții.

Femeia, salariată la Shipyard ATG, ne povestea cum la scurt timp după ce a consumat împreună cu cei doi copii ai săi , brânză, au început să aibă dureri de stomac și senzații de vomă. Speriați de intensitatea durerilor și de vărsături, cei trei au chemat salvarea.

Ajunși la Spitalul județean cei trei au fost internați de urgență cu diagnosticul toxinfecție alimentară. Am fost puși toți trei într-un salon…Vă jur că asemenea dureri nu am avut nici la naștere. Am primit imediat tratament și ni s-au pus branule pentru perfuzii…Eram îngrozită…Mă deplasam, văicărindu-mă, de la un pat la altul al copiilor neștiind cum să îi liniștesc. Vărsam cu toții… Totul era un coșmar. Fetița a suportat cel mai greu durerile…Starea băiatului s-a îmbunătățit mai repede și după 2 zile i s-a dat drumul acasă… eu și fetoța am stat de miercuri până sâmbătă internată – ne mai spunea Mariana Digă.

Odată ajunsă acasă femeia s-a dus glonț la patronul marketului cerându-i socoteală pentru tragedia ce s-ar fi putut să se întâmple după ce consumaseră brânza pe care o cumpăraseră de la el. Probabil impresionat de drama femeii, omul i-a plătit costurile suportate de aceasta, în cele trei zile de spitalizare. Brânza, după cum i se explicase femeii, patronul magazinului o achiziționase de la un producător particular, nu o făcuse el… Am înțeles că unii fac brânză cu soluție folosită la dezghețarea străzilor, iarna, ne mai spunea femeia, care se jura că nu va mai cumpăra în viața ei brânză, încă speriată de ceea ce i se putea întâmpla ei și celor doi copii ai săi.

(Jurnal)