Nouă modificare a legislatiei rutiere! Cum se va face depășirea unei biciclete !

Vești bune pentru bicicliști. Distanța laterală recomandată la depășirea unei biciclete va fi de minimum 1,5 m, în loc de o „distanță laterală suficientă”, cum era până acum, potrivit unei Hotarâri de Guvern care a modificat și completat Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

De asemenea, actul normativ se referă și la o serie de obligatii stabilite de Regulament pentru conducătorii de biciclete si care au fost aduse in acord cu realitatile tehnice/tehnologice actuale. Astfel, de exemplu, echiparea bicicletei trebuie sa se faca cu elemente sau dispozitive care sa asigure vizibilitatea acesteia in trafic, in special pe timp de noapte, si sa nu se limiteze doar la cele de culoare portocalie fixate pe spitele rotilor; se specifica distanta laterala recomandata la depasirea unei biciclete, de minimum 1,5 m, in loc de o „distanta laterala suficienta”, se arata într-un comunicat de presa emis de executiv.

Ce alte prevederi mai vizeaza biciclistii:

– distanta laterala recomandata la depasirea unei biciclete va fi de minimum 1,5 m, în loc de o „distanta laterala suficienta”, cum era pana acum;



- este obligatoriu ca, în circulatia pe drumurile publice, biciclistul să poarte casca de protectie.

– biciclistul nu are voie sa transporte o alta persoana, cu exceptia situatiei cand vehiculul este construit si/sau echipat special pentru transportul altor persoane;

– biciclistul nu are voie sa circule pe partea carosabila în aceeasi directie de mers, daca exista acostament practicabil.

– biciclistul nu are voie sa circule în interiorul localitatilor în care nu funtioneaza iluminatul public, precum si în afara localitatilor fara a purta îmbracaminte cu elemente fluorescent-reflectorizante, de la lasarea serii pana în zorii zilei sau atunci când vizibilitatea este redusa;

– copilul în vârsta de pana la 7 ani poate fi transportat pe bicicleta, de catre un adult, numai daca vehiculul este prevazut din constructie cu un suport special sau daca are montat un dispozitiv omologat.

(Jurnal)