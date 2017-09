Năsărâmba Politicianului ! Ilan Laufer, Ministrul Mediului de Afaceri: ”Valoarea banilor în România este mai mare…!?”

Am trăit s-o auzim și pe asta! Afirmația poate fi încadrată, lejer, la categoria „năsărâmba politicianului” din cotidianul nostru. Este vorba despre o declarație a ministrului pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer (…) valoarea banilor este mai mare în România, unde 100 de euro valorează cât 200 de euro în Marea Britanie şi cât 150 de euro în Germania”. El a mai precizat că este important să fie promovat conceptul „value for money”.

„Foarte mulţi oameni care vizitează ţara noastră sunt surprinşi de serviciile şi de calitatea serviciilor pe care le pot găsi în România şi preţul foarte redus pentru acestea. Discutăm de la restaurante, la alt tip de servicii, cumpărături şi aşa mai departe. Este un lucru crucial câteodată, când, o companie multinaţională decide să vină într-o anumită zonă, pentru că există mulţi expaţi. Şi ei îşi doresc un standard de viaţă cât se poate de bun”, le-a spus Laufer, diplomaţilor şi oamenilor de afaceri prezenţi, după cum scrie Agerpres.

Ministrul a mai precizat că valoarea banilor în România este mult mai mare. „Vă dau un exemplu: 100 de euro în România valorează cât 200 de euro în Marea Britanie şi cât 150 euro în Germania. Valoarea banilor în România este mult mai mare. Lucrul acesta este un element serios pe care trebuie să-l vindeţi mai departe”, a mai arătat ministrul.

(Jurnal)