Momentul analizelor la PNL Giurgiu: primul target – înființarea de șapte organizații locale

A trecut aproape o lună de când conducerea organizației județene a Partidului Național Liberal s-a schimbat, și, în tot acest răstimp, cei care au preluat frâiele organizației au făcut o serie de analize cu privire la situația în care se află, la acest moment, PNL-ul giurgiuvean.

Despre aceste analize a vorbit prim vicepreședintele organizației județene, Noruț Stănișteanu, în cadrul ultimei conferințe de presă a liberalilor giurgiuveni de vineri, 26 mai.

„Avem intenția de a trece rapid la reorganizare și, așa cum am mai spus-o, vom trece de la vorbele frumoase ale conducerii anterioare la acțiune și la fapte. O primă analiză a BPJ a fost deja făcută, și a avut în vedere rezultatele obținute la alegerile locale din 2016. Vă spun sincer că mă așteptam ca, dacă nu s-a făcut anul trecut, imediat după eșec, să se fi făcut măcar anul acesta o asemenea analiză, dar, după cum vedeți, acest lucru nu s-a întâmplat. Motivul care ne-a dus la această analiză a fost să descoperim de ce am ajuns doar la 11 % la nivel de județ, iar eu cred că această analiză a fost una obiectivă, cu termene clare pentru remedierea problemelor întâmpinate. De asemenea, avem în vedere analiza tuturor organizațiilor care, la alegerile de anul trecut, au obținut rezultate sub media partidului la nivel județean”, spunea Noruț Stănișteanu.

Unul dintre principalele obiective pe care le au în vedere, în perioada imediat următoare, este legat de înființarea de organizații în cele șapte localități ale județului în care nu există o formă de organizare a liberalilor. Este vorba despre comunele Clejani, Ghimpați, Mârșa, Mihai Bravu, Malu, Toporu și Singureni. Termenul limită este de 30 octombrie 2017, astfel că deja au fost desemnate persoanele care să se ocupe de rezolvarea organizațiilor în cele șapte comune.

(Jurnal)