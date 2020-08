Așa cum scriam cu ceva timp în urmă, cetățenii din satul Crevedia Mică (comuna Crevedia Mare) ne semnalau faptul că aerul din zonă a devenit irespirabil, din cauza unor deșeuri de la ferma de vaci a unui cetățean olandez. Mai exact, un miros pestilențial de la reziduuri de borhot, depozitate pe o platformă de beton din apropierea grajdurilor, se împrăștia pe o rază de câțiva kilometri.

„Nu mai putem respira…Mirosul de cadavru a intrat până și în pereții casei! Am încercat, în nenumărate rânduri, să ajung la un consens – în sensul că le-am cerut să nu mai depoziteze mizeriile acelea – cu reprezentanții firmei, dar nu am avut cu cine discuta. Mai mult, mi-au reproșat că eu aș fi de vină, că mi-aș fi făcut casa acolo…Dar casa are peste 75 de ani, este casa în care au locuit bunicii soției mele”, ne spunea, la vremea respectivă, unul dintre locuitorii comunei Crevedia.

La rândul său, primarul comunei, Elena Vasilică ne-a declarat:

„Cunosc situația, nu îi înțeleg de ce procedează astfel. Am înțeles că ar fi vorba de borhot de bere, sau ceva de genul acesta. Astăzi (n.r. vineri, 21 august) am solicitat administratorului firmei NEDERLAN SA – cei care dețin ferma de vaci – o întrevedere, la care vor participa și reprezentanți ai cetățenilor, precum și ai Poliției de la Secția Roata de Jos. În urma întrevederii, s-a confirmat ceea ce spun oamenii din comună, și am stabilit ca, pe data de 24 august, luni, să solicităm un reprezentant al DSP Giurgiu, care să vină, să evalueze situația și să decidă asupra soluțiilor ce ar putea rezolva această gravă problemă a comunității noastre. Îmi este extrem de jenă de oamenii din comună, care m-au tot întrebat despre această situație…Sperăm să rezolvăm, acum, și să nu mai fie alte probleme!”, ne-a mai spus primarul Elena Vasilică.

Între timp, reprezentanții Gărzii de Mediu s-au deplasat la fața locului, și, conform informațiilor primite de la sursele noastre, s-au confirmat toate cele semnalate de către cetățenii din comună.

Totodată, locuitorii din Crevedia Mică ne-au anunțat că, încă de miercuri, 26 august, reprezentanții fermei de vaci au început să transporte, de pe platforma betonată din imediata apropiere a locuințelor, reziduurile ce duceau la mirosurile imposibil de suportat de acum câteva zile.

