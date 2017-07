Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, trece la amenințări cu rezilierea contractelor …

Atunci când se vorbește despre România, primul lucru de care se amintește, în sens negativ, este infrastructura. Drumurile sufocant de lungi și nejustificat de proaste sunt considerate o adevărată pacoste pentru cei ce îndrăznesc să se aventureze în traficul încâlcit de pe drumurile României.

Zilele trecute, Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor , intrigat de ritmul lent al lucrărilor demarate pe mai multe tronsoane importante de drum din țară a postat un text pe reţeaua sa de socializare în care trecea la amenințări, după ce cu doar puțin timp în urmă promisese că se va muta pe șantier pentru a supraveghea la fața locului stadiul și ritmul lucrărilor începute…

„Am promis că merg pe teren și mă țin de cuvânt! Astăzi (n.red.- 19 iulie) am inspectat inopinat lucrarile Autostrăzii Lugoj-Deva si am constatat, cu mare dezamăgire, că antreprenorii Tronsoanelor 2șsi 3 se pot „lăuda” doar cu o proastă mobilizare și cu o metodologie deficitara, cauzată de cârpeli interminabile. Nu voi accepta asemenea situații și nu vreau să mai fac niciun fel de concesii. Dacă cei doi antreprenori, italian și spaniol, nu au cum să respecte termenele de finalizare ale lucrărilor, voi rezilia contractele cu aceştia si voi cauta firme seriose în domeniu. Situatia, de pe Lotul 4 al Autostrazii, se prezinta in parametrii normali, iar antreprenorul roman a reasumarea termenului de finalizare a lucrarii pentru finele lui 2017. Avem nevoie de autostrazi si de respectarea termenilor din contractele incheiate. Vremea amanarilor s-a incheiat!”

De precizat că lucrările Autostrăzii Lugoj-Deva ar trebui să fie încheiate de către antreprenorii italieni și spanioli la finele acestei luni.



(Jurnal)