Ministrul Răzvan Cuc promite că se va muta pe şantierele de autostrăzi!

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a declarat, joi, 29 iunie, la ieşirea de la audierile din Parlament, că vara aceasta se va muta pe şantierele de autostrăzi pentru a supraveghea personal stadiul lucrărilor.

Asta probabil pentru ca la viitoarea evaluare de peste 6 luni, anunţată de noul premier, să nu mai rămână ”corigent” în pontajele lui Vâlcov.

Circa 90 de kilometri de autostrada vor fi gata anul acesta – a spus Răzvan Cuc. 15 au fost daţi deja în circulaţie în luna martie, vorbesc de secţiunile A, B şi C din lotul II Lugoj-Deva, urmând să avem lotul III şi IV Lugoj-Deva, lotul III şi IV Sebeş-Turda şi intrarea în Bucureşti, cei trei kilometri”, a mai declarat ministrul Transporturilor, care a deţinut şi până acum acest portofoliu în Guvernul Grindeanu.

Ministrul a precizat că, în acest an vor fi lansate proiecte de autostrăzi de 600 de kilometric, per total. „Până acum am lansat proiecte de 93 de kilometri, vorbim de proiectare şi execuţie de autostradă, şi 121 de kilometri de drumuri de mare viteză. Mă refer la Piteşti-Sibiu, centura de sud a Capitalei, drumul de mare viteza Piteşti-Craiova”, a mai arătat Cuc. El a subliniat că va merge personal în inspecţie pe şantiere, pentru a supraveghea stadiul lucrărilor.

„Chiar în această vară mă voi muta pe şantier, pentru că mi-am asumat nişte termene, nişte kilometri de autostradă. Unii constructori au luat în serios tot ce am transmis, alţii văd că încă merg cu o viteză redusă şi, dacă vor continua să meargă aşa, nu vor mai lucra, lucrurile sunt simple”, a mai spus ministrul Răzvan Cuc.

(Jurnal)