Ministrul Dezvoltării, Sevil Shhaideh, vrea să facă stadion în județul Teleorman, la Alexandria. Vezi cum motivează investiția…

După marile trăznăi ale fostei ministre a Turismului, Elena Udrea , cu terenuri construite în pantă, iată că și ministrul Dezvoltării, Sevil Shhaideh, vrea să rupă gura târgului cu o premieră inedită, care i-a lasat pe toți cu gura căscată.

Ministra vrea să construiască, nici mai mult nici mai puțin, decât un stadion în valoare de 12 milioane de euro în Alexandria, motivația fiind aceea că cel care funcționează în prezent nu îndeplinește condițiile pentru un meci de Liga I. Conform proiectului de hotărâre de guvern, construirea stadionului este necesară pentru că cel care funcționează în prezent nu are suficiente locuri pentru un meci de prima ligă, nu are nocturnă, nu beneficiază de spaţiile necesare pentru presa scrisă şi TV. În plus, spaţiile pentru echipe şi oficiali sunt subdimensionate și nu au fost identificate elemente ce ţin de securitatea meciurilor cu public (camera de control stadion, sistem de adresare public, vizuale şi sonore), se mai arată în proiect.

Și ce dacă Alexandria nu are echipă de top!

Și toate astea deși orașul Alexandria nu are nicio echipă în Liga I, iar formația de top a orașului evoluează abia în Liga a treia ! Bă ești prost? Bă, ești nebun!? Noul stadion de 12 milioane de euro din Alexandria va avea o capacitate de 5.496 de locuri și se va întinde pe o suprafață de 15.795 metri pătrați. Durata totală de realizare a investiției va fi de 3 ani. Finanțarea noului stadion va fi făcută din bugetul Ministerului Dezvoltării, din bugetul local, precum și „din alte surse de finanțare legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii”.

Iată un nou proiect din Programul de Guvernare menit să scape România de sărăcie și mai ales de plictiseală. El vine astfel să completeze demersul unei alte colege de partid și de Guvern, Olguța Lia Vasilescu, autorul moral al stadionului în valoare de 52 de milioane de euro, ce urmează foarte curând să fie terminat la Craiova.

(Jurnal)