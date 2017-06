Mihai TUDOSE a fost validat ca prim ministru de către Președintele României, după ce Vâlcov l-a evaluat ca repetent! Niculae BĂDĂLĂU și Marian MINA , s-au abținut în a-l propune ca premier !

Mihai Tudose, a primit acceptul președinte pentru funcția de prim ministru. De precizat că el este singurul din lista de 5-6 variante a PSD-ului, care a acceptat propunerea.

Mihai Tudose, fost ministru al Economiei în Guvernele Grindeanu si Ponta, este propus de PSD-ALDE pentru functia de prim-ministru. Toate celelalte variante propuse au refuzat insa nominalizarea. Liviu Dragnea le-a transmis colegilor în ședința CExN că îl sustine pe Mihai Tudose ca propunere a PSD pentru funcția de premier.

Doar patru social-democrati s-au abținut de a-l propune pe Mihai Tudose premier: președintele executiv Nicolae Bădălău, președintele PSD Olt, Paul Stănescu, secretarul general adjunct Codrin Ștefănescu și președintele CJ Giurgiu, Marian Mina.

Printre cei care au refuzat nominalizarea pentru acest post se numără : Mihai Fifor, Adrian Țuțuianu, Olguța Vasilescu, Marcel Ciolacu și Carmen Dan.

Pănă să primească undă verde din partea lui Klaus Iohannis, Tudose era deja contestat de colegi de partid, care se întrebau dacă e cea mai bună alegere.

Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat înaintea ședinței CExN, că a avut discuții cu mai multe persoane pentru a ocupa funcția de premier, ajungând la „cinci-șase” variante. Dragnea a mai precizat că ministrul interimar de Interne, Carmen Dan, se afla printre aceste variante.

Răspunzând întrebărilor jurnaliștilor privind suspiciunea de plagiat ce planează asupra lui Tudose, Liviu Dragnea a spus: Au fost și alți acuzați de plagiat. Mihai Tudose a decis să nu meargă cu procedurile mai departe. El nu și-a luat doctoratul pentru salariu mai mare. El a făcut cerere să-și retragă doctoratul (…) Nu sunt specialist în plagiate. Dar îmi amintesc că și Victor Ponta a fost acuzat de plagiat, dar a fost un premier foarte bun.



Întrebat dacă Mihai Tudose are dublă comandă, președintele PSD a spus: (…) Eu n-am avut niciun semnal că Mihai Tudose are dublă comandă. Nu am văzut niciodată o ezitare din partea lui când au fost decizii importante pentru partid. Aș fi văzut, aș fi simtit dacă exista o altă comandă în afara celei politice. Convingerea mea e că nu are dublă comandă. Cu excepția celor 4 colegi care s-au abținut, se pare că nici ceilalți colegi nu cred că Tudose are dublă comandă. După întâmplarea cu Sorin Grindeanu, suspiciunea e mult mai mare. N-au avut încredere că Tudose va avea un comportament 100% PSD-ist. Eu n-am văzut în toți anii vreo ezitare a lui Mihai Tudose…- a mai spus liderul social democraților.

Mihai Tudose are acum la dispoziție să formeze urmărorul Guvern al României dar după ce acesta va primi votul de încredere în Parlament de la cel puțin 233 de parlamentari. În acest fel vinery Mihai Tudose ar putea susține prima sa ședință de Guvern în noul său rol de premier.

Tudose este conferențiar la Academia SRI, absolvent, dar și doctor al acestei instituții. Apropierea de SRI, și suspiciunile de plagiat din teza sa de doctorat sunt doar câteva dintre „minusurile” viitorului prim ministru, în ochii unor colegi de-ai săi.

Interesant este că în evaluarea aplicării programului de guvernare, făcută chiar de PSD, prin Darius Vâlcov, Mihai Tudose figurează printre repetenți! El are ZERO măsuri îndeplinite din totalul celor 19 la care se angajase!

(Florian TINCU)